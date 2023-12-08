ВВС Филиппин получили вторую батарею ЗРК SPYDER-MR

ЦАМТО, 7 декабря. Командование ВВС Филиппин получило вторую батарею ЗРК средней дальности SPYDER-MR (Surface-to-Air PYton and DERby) производства израильской компанией Rafael Advanced Defense Systems.

Как сообщает MaxDefense Philippines, 960-я группа противовоздушной и противоракетной обороны Филиппин развернула систему SPYDER-MR в рамках учений Dagat Langit Lupa 2023 (AJEX DAGIT-PA).

Ресурс отмечает, что на представленных с учений фотоматериалах пусковые установки по-прежнему пусты, таким образом, логично предположить, что управляемые ракеты к комплексам еще не поставлены. Вполне вероятно, что они будут переданы с третьей партией установок SPYDER-MR и другими сопутствующими компонентами.

Как уже сообщал ЦАМТО, приобретение новых наземных систем ПВО было включено в перечень программ второго этапа ("Второй Горизонт") "Программы модернизации Вооруженных сил Филиппин" (RAFPMP), утвержденной Республиканским законом №10349 (Republic Act No. 10349). Данный этап был рассчитан на период 2018-2022 гг.

В январе 2019 года министр обороны Филиппин Делфин Лорензана подтвердил намерение приобрести ЗРК SPYDER, разработанных израильской компанией Rafael Advanced Defense Systems при участии Israel Aerospace Industries. Мобильный ЗРК предназначен для защиты критически важных наземных объектов, мобильных платформ и воинских подразделений от воздушных угроз, включая боевые самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, ракеты, управляемые боеприпасы и реактивные снаряды.

Министерство национальной обороны Филиппин подписало контракт на поставку ЗРК с Минобороны Израиля и компанией Rafael Advanced Defense System 23 сентября 2019 года. Контракт стоимостью 6,847 млрд. филип. песо (около 141 млн. долл.) включает комплексную материально-техническую поддержку, тренажер, мастерскую по ремонту ракет и обучение личного состава. Сообщалось, что первые две батареи будут доставлены к концу 2022 года, а третья батарея будет передана в первом квартале 2024 года.

Компоненты первой батареи прибыли на Филиппины 24 и 29 сентября 2022 года и были приняты на вооружение размещенной в "Баса" 960-й группы противовоздушной и противоракетной обороны, подчиняющейся командованию ПВО ВВС Филиппин. На вооружении ВВС Филиппин система носит обозначение SPADS (SPYDER Philippine Air Defense System).

Личный состав ВВС Филиппин приступил к обучению применению ЗРК после того, как 26 апреля 2022 года официально был принят первый учебно-тренажерный центр SPYDER.

В состав каждой батареи входят четыре пусковые установки на шасси грузовика Tatra с колесной формулой 8x8 чешского производства, транспортно-заряжающие машины и система управления огнем. Комплекс SPYDER-MR обеспечивает поражение целей на дальностях до 50 км и высотах до 16 км.