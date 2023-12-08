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ТАСС

Адмирал Евменов заявил, что США и НАТО активизировали военную деятельность в Арктике

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Всплытие американской атомной подводной лодки Toledo в Арктике
Всплытие американской атомной подводной лодки Toledo в Арктике.
Источник изображения: © U.S. Navy

Они рассматривают ее в качестве потенциального конфликтного региона, заявил главнокомандующий ВМФ РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. США И НАТО активизировали военную деятельность в Арктике, рассматривая ее в качестве потенциального конфликтного региона. Об этом заявил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов, выступая на XIII Международном форуме "Арктика: настоящее и будущее".

"США и страны НАТО активизировали военную деятельность в регионе, совершенствуют способы применения воинских сил в сложных климатических условиях Заполярья, расширяют районы оперативного применения военно-морских сил в Северном Ледовитом океане", - сказал Евменов.

По его словам, введена практика выполнения регулярных одиночных и групповых походов кораблей и вспомогательных судов военно-морских сил (ВМС) США, стран НАТО, поддерживается постоянное присутствие в регионе атомных многоцелевых подводных лодок ВМС США, отмечается устойчивый рост интенсивности учебно-боевой деятельности в Арктике стратегической бомбардировочной авиации военно-воздушных сил (ВВС) США.

Как сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, адмирал Евменов подчеркнул, что на современном этапе военно-политическая обстановка в Арктическом регионе характеризуется усилением негативных тенденций в сфере региональной безопасности, связанных с расширением блока НАТО и агрессивной политики коллективного Запада в отношении России. В частности, отмечается рост иностранного военного присутствия в Арктике и нарастание конкуренции между странами за доступ к ресурсам и коммуникациям Северного Ледовитого океана.

По словам адмирала Евменова, в течение последних нескольких лет практически все страны региона, а также ряд внерегиональных государств обновили свои доктринальные документы, определяющие приоритетные направления реализации национальных интересов в Арктике. Некоторые из них, например США, рассматривают деятельность России в регионе как ключевой вызов собственным интересам и предлагают сдерживать развитие влияния РФ всеми возможными способами - от санкционного давления до военно-силовых инструментов. При этом основными национальными интересами России в Арктике, связанными с развитием страны, защитой ее суверенитета и территориальной целостности, являются развитие российской арктической зоны как стратегической ресурсной базы и ее рациональное использование, включая полномасштабное освоение континентального шельфа за пределами 200-мильной исключительной экономической зоны, а также обеспечение функционирования Северного морского пути (СМП) в качестве национальной транспортной коммуникации.

"Развитие нашей военной составляющей в Арктике рассматривается в качестве вынужденной меры для парирования угроз в отношении России и пресечения агрессивных действий со стороны других стран", - сказал Евменов. Основным инструментом реализации государственной политики России в Мировом океане и в Арктике является военно-морской флот, который играет роль не только сдерживающего фактора, но и со времен Петра Великого активно занимается научно-исследовательской деятельностью в Арктическом регионе.

XIII Международный форум "Арктика: настоящее и будущее" проходит в Петербурге с 7 по 8 декабря. Организатором форума выступает межрегиональная общественная организация "Ассоциация полярников" при поддержке и участии Совета Федерации, Госдумы, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, МИД России, других профильных министерств и ведомств. Генеральный партнер форума - ПАО "ГМК "Норильский никель", официальный спонсор - Банк ВТБ. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия. 

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