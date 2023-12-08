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Главком ВМФ выступил на открытии Международного арктического форума в Санкт-Петербурге

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Николай Евменов.
Николай Евменов.
Источник изображения: Александр Гальперин/ РИА Новости

ЦАМТО, 7 декабря. В Санкт-Петербурге 7 декабря начал работу XIII Международный форум "Арктика: настоящее и будущее", в котором участвуют более 2000 делегатов из России и зарубежных стран.

В ходе двухдневной деловой программы представители органов власти, руководители крупных российских компаний и банков, ведущие эксперты научного сообщества, СМИ и гражданского общества обсудят комплексные и стратегические решения по социально-экономическому развитию Арктической зоны и выработают тактические шаги по их реализации, презентуют отечественные проекты в Арктике, оценят инвестиционный потенциал и возможности северных регионов.

Организатором форума выступает МОО "Ассоциация полярников". Оргкомитет возглавляет президент Ассоциации, специальный представитель Президента Российской Федерации по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике, депутат Госдумы Артур Чилингаров.

С докладом об обеспечении безопасности России и ее экономической деятельности в Арктике на открытии деловой программы форума выступил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.

Он подчеркнул, что на современном этапе военно-политическая обстановка в Арктическом регионе характеризуется усилением негативных тенденций в сфере региональной безопасности, связанных с расширением блока НАТО и агрессивной политики коллективного Запада в отношении России. В частности, отмечается рост иностранного военного присутствия в Арктике и нарастание конкуренции между странами за доступ к ресурсам и коммуникациям Северного Ледовитого океана.

В течение последних нескольких лет практически все страны региона, а также ряд внерегиональных государств обновили свои доктринальные документы, определяющие приоритетные направления реализации национальных интересов в Арктике. Некоторые из них, например, США, рассматривают деятельность России в регионе, как ключевой вызов собственным интересам и предлагают сдерживать развитие влияния нашей страны всеми возможными способами от санкционного давления до военно-силовых инструментов.

При этом основными национальными интересами России в Арктике, связанными с развитием страны, защитой ее суверенитета и территориальной целостности, являются развитие российской арктической зоны, как стратегической ресурсной базы, и ее рациональное использование, включая полномасштабное освоение континентального шельфа за пределами 200-мильной исключительной экономической зоны, обеспечение функционирования Северного морского пути в качестве национальной транспортной коммуникации.

Развитие нашей военной составляющей в Арктике рассматривается в качестве вынужденной меры для парирования угроз в отношении России и пресечения агрессивных действий со стороны других стран. Основным инструментом реализации государственной политики России в Мировом океане и в Арктике является Военно-морской флот, который играет роль не только сдерживающего фактора, но и со времен Петра Великого активно занимается научной-исследовательской деятельностью в арктическом регионе. В ходе исследований в морях Северного Ледовитого океана ежегодно выполняются порядка 2000 линейных километров промеров и гравиметрической съемки, исследования на стандартных гидрологических разрезах, топогеодезические работы по уточнению береговой линии побережья.

В течение последнего десятилетия были открыты и описаны более 40 новых географических объектов, в том числе 14 островов и 4 островка, 15 мысов, 3 пролива и 5 бухт, обнаруженных на архипелагах Земля Франца-Иосифа и Новая Земля.

Совместно с Минприроды России организованы работы по сбору и обработке необходимых исходных данных и обоснованию положения внешней границы континентального шельфа Российской Федерации в Арктике. Обследованы хребет Ломоносова, поднятие Альфа-Менделеева, Чукотское плато, хребет Гаккеля.

Полученные материалы использованы при подготовке Дополнений к заявке Российской Федерации в ООН в отношении внешней границы континентального шельфа в Северном Ледовитом океане.

В этом году комиссия ООН по границам континентального шельфа утвердила координаты точек по заявке России на большей части Северного Ледовитого океана. Главнокомандующий ВМФ отметил, что данная работа будет продолжена. Адмирал Николай Евменов также остановился на экологической очистке Арктики, подчеркнув, что за последние несколько лет было собрано и вывезено с арктических островов более 7000 тонн металлолома.

Говоря о военно-политической, исторической и социальной работе, проводимой с жителями российских арктических регионов, главком ВМФ отметил развитие молодежного общественного движения "Юнармия" и большой интерес населения к посещению боевых кораблей ВМФ, совершающих заходы в арктические порты.

Адмирал Николай Евменов, также, сообщил, что в следующем году будет проведен ряд мероприятий военно-патриотической направленности, посвященный 80-летию разгрома гитлеровцев в Заполярье, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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