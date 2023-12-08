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Интерфакс-АВН

Главком ВМФ сообщил, что Россия усиливает мониторинг обстановки в Арктике

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Н.Евменов
Н.Евменов.
Источник изображения: militarynews.ru

Санкт-Петербург. 7 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Российские военные усиливают мониторинг обстановки в Арктике, в том числе за счет формирования новых частей, идет реконструкция аэродромов и портов, сообщил главком ВМФ РФ Николай Евменов.

"В рамках развития арктической зоны, в интересах защиты государственной границы РФ проводится комплекс мероприятий по установлению системы комплексного контроля за воздушной, надводной и подводной обстановкой", - сказал Евменов в четверг в Санкт-Петербурге на форуме "Арктика: настоящее и будущее".

"Совершенствование системы наблюдения осуществляется за счет формирования, развертывания на побережье и островах арктической зоны новых частей и подразделений, их перевооружения на современные образцы вооружения и военной техники", - заявил главком ВМФ РФ.

"В целях установления системы комплексного контроля за обеспечением навигационной безопасности и безопасности морской экономической деятельности в Арктике, продолжается создание сплошной зоны радиолокационного обнаружения воздушных, надводных и подводных целей вдоль северной границы Российской Федерации", - заявил он.

По словам Евменова, в арктической зоне выполняется комплекс мероприятий по восстановлению аэродромной сети. Реконструируются аэродромы, которые могут всесезонно использоваться военной и гражданской авиацией, сказал Евменов. Также идет развитие портовой инфраструктуры, в том числе на Северном морском пути, сообщил главком.

Он назвал одной из главных задач ВМФ РФ "обеспечение функционирования Севморпути в качестве национальной транспортной коммуникации".

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Страны
Россия
Проекты
Арктика
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