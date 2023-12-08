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ЦАМТО

МНО Литвы в 2024 году получит барражирующие боеприпасы "Свитчблэйд-600"

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 7 декабря. Министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас 1 декабря посетил предприятие компании AeroVironment в Калифорнии, где ознакомился с производством и обсудил вопросы дальнейшего сотрудничества.

В конце прошлого года МНО Литвы заключило с AeroVironment контракт на закупку партии барражирующих боеприпасов "Свитчблэйд". Руководитель компании Вахид Наваби подтвердил министру, что они будут поставлены в 2024 году.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2022 года Агентство по приобретению продукции оборонного назначения при МНО Литвы подписало с AeroVironment контракт стоимостью около 45 млн. евро (около 48 млн. долл.), предусматривающий закупку барражирующих боеприпасов "Свитчблэйд-600", оборудование для их запуска и управления, а также систем моделирования для обучения личного состава и пакета технического обслуживания.

Литва стала первой страной мира, помимо США, которая приобрела "Свитчблэйд-600". Эти барражирующие боеприпасы позволят ВС Литвы поражать танки и другую бронетехнику противника на расстоянии до 40 км. Ранее подобным потенциалом ВС Литвы не обладали.

"Свитчблэйд-600" представляет собой барражирующий боеприпас большой дальности с продолжительностью полета до 40 мин. с высококачественной оптикой и эффективной противотанковой боевой частью, позволяющей поражать тяжелую бронетехнику, в том числе танки. Боеприпас может поражать цели вертикальной атакой.

В настоящее время США являются одним из ключевых партнеров Литвы в сфере оборонных закупок. Литва реализует с США более 60 проектов приобретения. Из американских фондов помощи в сфере безопасности Литве и другим странам Балтии ежегодно поставляются вооружения и боеприпасы, что повышает уровень боеготовности ВС стран региона.

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Литва
США
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