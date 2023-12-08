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РИА Новости

Нарышкин призвал окончательно очнуться от либерального дурмана девяностых

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Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на заседании парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на заседании парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ

Нарышкин: России нужно окончательно вернуться на тысячелетний самобытный путь

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. России надо окончательно очнуться от "либерального" дурмана 1990-х годов и вернуться на свой самобытный путь, имеющий тысячелетнюю историю, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Лидеры и народы подавляющего большинства государств планеты давно распознали двуличную сущность Запада, насаждающего "порядок, основанный на правилах", и уже не верят "его сладким посулам и лживым обещаниям", написал Нарышкин в статье для журнала "Разведчик". "Глобальное пробуждение необратимо", - верит он.

"Убежден, что нам тоже нужно до конца пробудиться от либерального "дурмана" 1990-х годов и вернуться к истокам. У нас свой путь. Россия — самобытная страна-цивилизация с тысячелетней историей, которую нельзя забывать и уж тем более предавать", - подчеркнул Нарышкин.

Именно по этой причине было принято решение в целях восстановления исторической справедливости установить на территории штаб-квартиры СВР России в московском районе Ясенево памятник выдающемуся государственному деятелю, основателю органов отечественной внешней разведки Феликсу Дзержинскому - "символу целеустремленности, бескорыстия, решительности, герою, до конца остававшемуся преданным идее построения нового, справедливого мира", отметил Нарышкин. Памятник открылся 11 сентября нынешнего года.

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Страны
Россия
Персоны
Нарышкин Сергей
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