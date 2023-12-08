Крадущийся дрон, затаившийся радар: РФ выводит на рынок Африки новые антидроновые системы

Российская компания НИИ "Вектор" договорилась с партнерами из Египта о лицензионном производстве комплексов противодействия беспилотным летательным аппаратам (БЛА) "Защита". Подписание соответствующего соглашения состоялось на полях международной выставки вооружений Egypt Defense Expo (EDEX) 2023, которая проходит сейчас в Каире. ТАСС рассказывает об угрозах со стороны дронов и разработках российских инженеров, призванных противостоять атакам БЛА

EDEX — крупнейшая международная оборонная выставка на Африканском континенте, проходящая раз в два года. В этом году в мероприятии участвуют свыше 400 компаний из примерно 50 стран. "Египет — ворота Африки. Наши решения для противодействия дронам уже успешно эксплуатируются и обеспечивают надежную защиту охраняемых объектов на территории России", — отметил генеральный директор НИИ "Вектор" Сергей Скорых, комментируя заключение соглашений с египетскими партнерами.

Россия традиционно представляет на ней новейшие образцы продукции военного и двойного назначения, продолжает развивать военно-техническое сотрудничество со странами Африки. По словам генерального директора компании "Рособоронэкспорт" Александра Михеева, доля экспорта продукции военного назначения в Африку составила более 30% от общего объема поставок спецэкспортера, а сумма контрактов со странами региона по итогам года превысила $5,2 млрд.

Большие проблемы из-за малого беспилотника

Террористическая угроза со стороны беспилотников существует во всем мире. Не прекращаются атаки с применением БЛА и на территорию России. По данным Минобороны РФ, только за ноябрь российские военные пресекли несколько десятков попыток украинских террористических атак с помощью беспилотников самолетного типа, в ходе которых было уничтожено порядка 120 БЛА-камикадзе. Перехваты происходили над Белгородской, Брянской, Тульской, Смоленской, Московской, Калужской, Рязанской, Тамбовской и другими областями. Наиболее массовый налет Киев совершил в ночь на 24 ноября — тогда только над Крымским полуостровом было сбито 13 аппаратов.

Атака на $300 млрд Во время военного конфликта в Йемене объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco неоднократно подвергались нападениям БЛА со стороны мятежников-хуситов. Одно из наиболее громких и масштабных произошло в сентябре 2019 года, когда сторонники йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" запустили 10 беспилотников, поразив нефтяные объекты в районах двух саудовских месторождений и вызвав пожары. Тогда производство нефти снизилось на 5 млн баррелей в сутки, что составляло половину нефтедобычи в стране и 5% от мирового рынка. Это вызвало всплеск роста нефтяных котировок, а возможный ущерб Saudi Aramco, готовившейся провести IPO, мог составить до $300 млрд. Удары беспилотниками со взрывчаткой продолжились и в последующие годы. При этом границу страны в то время прикрывали 88 пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot производства США.

При этом именно российские войска (группировка в Сирии) впервые в мире столкнулись с массированной скоординированной атакой ударных беспилотников и успешно ее отразили. В ночь на 6 января 2018 года российская авиабаза Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота РФ в Тартусе подверглись нападению 13 кустарно собранных малоразмерных БЛА. Помимо зенитчиков отличились и специалисты РЭБ. Они не просто заглушили каналы управления самоделками, но и перехватили их, посадив шесть беспилотников. Три из них сдетонировали от столкновения с землей. Неповрежденные аппараты самолетного типа были позднее продемонстрированы в ходе брифинга российского военного ведомства.

Перехваченный беспилотник, участвовавший в атаке на объекты военных баз РФ Хмеймим и Тартус в Сирии, 8 января 2018 года©. Источник: Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Российские средства радиоэлектронного подавления высоко оценивают в западной прессе. По мнению еженедельника The Economist, Россия уделяла большое внимание развитию технологий РЭБ, данное направление получало хорошее финансирование. Эффективность применяемых Россией технологий радиоэлектронного подавления украинских беспилотников такова, что, по данным издания, Киев в какой-то момент терял до 2 тыс. дронов каждую неделю. При этом авторы статьи не видят способов для Украины переломить ситуацию — "по крайней мере в случае с малыми дронами".

Сами глушим и другим помогаем

Россия уже предлагала инозаказчикам устройства, способные обнаружить и подавить малоразмерные беспилотники. Такие изделия предназначены для непрерывного мониторинга воздушного пространства, обладают большей мощностью, чем ручные глушилки (так называемые антидроновые ружья), оснащены большим количеством режимов работы. Так, концерн "Автоматика", входящий в госкорпорацию "Ростех", демонстрировал на недавних зарубежных выставках комплекс "Рубеж-Автоматика", оснащенный радиолокационными и оптико-электронными средствами обнаружения БЛА, а также адаптивной системой радиоэлектронного подавления.

Полуактивная радиолокационная станция ПАРЛС. Источник: Виктор Бодров/ ТАСС

На выставке EDEX 2023 НИИ "Вектор" (входит в концерн "Вега") впервые представил за рубежом комплексную систему противодействия дронам "Защита", так заинтересовавшую зарубежных заказчиков. Новинка предназначена для борьбы с малоразмерными гражданскими БЛА и имеет уникальную особенность. Чтобы обнаружить летящий дрон, ее радар ПАРЛС использует не собственный передатчик, а излучение телерадиовещательных станций. Сигнал телевышки отражается от воздушных целей и принимается антенной ПАРЛС. При этом сам радар ничего не передает, оставаясь невидимым в радиодиапазоне. Подобный принцип — редкость даже в военных системах. К примеру, так работает новейшая пассивная РЛС Twinvis немецкой компании Hensoldt, которая может придаваться зенитному ракетному комплексу (ЗРК) IRIS-T. Это позволяет радару не раскрывать местонахождение и избегать поражения противорадиолокационными ракетами. Но зачем такая скрытность комплексу безопасности инфраструктурного объекта?

"Любые средства безопасности не должны иметь демаскирующих признаков, чтобы злоумышленник не знал, с чем он будет иметь дело, при покушении на безопасность объекта, — объяснил ТАСС Иван Поминов, председатель правления Группы ФТК (интегратора российских систем безопасности). — Если у вас есть автомобиль, то вы вряд ли будете размещать на лобовом стекле информацию о том, какая сигнализация на нем стоит и где размещены дополнительные скрытые системы защиты. В системах защиты от БАС (беспилотных авиационных систем — прим. ТАСС) подход такой же". Эксперт отметил, что источник радиоизлучения для работы "Защиты" может быть любым в широком диапазоне рекомендованных частот (с учетом того, что производитель модернизирует свое устройство под эти частоты), важно лишь знать его точное местоположение.

Найти "молчуна"

Если дроном управляет оператор, то сигналы управления поймает и определит аппаратура радиомониторинга РМ из состава "Защиты". При использовании нескольких комплексов система может определить координаты оператора, по которым группа захвата задержит злоумышленника. За воздействие на беспилотник-нарушитель отвечают устройства подавления серии "СЕРП-ВС". Они блокируют каналы передачи данных дрона и нарушают работу спутниковых навигационных систем на расстоянии до 5 км. "СЕРП-ВС" также могут соединяться в единый комплекс, защищая протяженные объекты.

Система радиоэлектронного подавления малых БЛА "СЕРП-ВС5". Источник: Виктор Бодров/ ТАСС

Отставить разговоры! Россия по праву может считаться родоначальником технологий РЭБ: еще в 1904 году в ходе Русско-японской войны русские военные инженеры сначала перехватили радиообмен между боевыми кораблями японской эскадры и артиллерийскими корректировщиками, а затем заглушили его более мощным сигналом, нарушив связь. В честь этого события ежегодно 15 апреля в Вооруженных силах РФ отмечается профессиональный праздник: День специалиста по радиоэлектронной борьбе.

"Главная задача для любой активной или полуактивной радиолокационной системы — своевременное обнаружение БЛА, действующего в режиме радиомолчания. Более того, для достижения цели ему не обязательно использовать ГНСС (глобальные навигационные спутниковые системы — прим. ТАСС), — сообщил Поминов. — Для определения своего местоположения он может использовать автоматизированную зависимую навигацию (АЗН) и получившую в наши дни второе рождение инерционную навигационную систему позиционирования на основе встроенных гироскопов".

Радар-"невидимка" ПАРЛС заметит и такой "молчащий" беспилотник, следующий по запрограммированному маршруту. Помешать ему радиоэлектронными средствами не получится, и тут в дело могут вступить средства кинетического перехвата — специальные дроны, огнестрельное оружие. Дальность обнаружения ПАРЛС воздушных целей превышает 11 км.

Комплекс "Изделие РБ-504П-Э". Источник: Виктор Бодров/ ТАСС

Россия предлагает зарубежным заказчикам и традиционные активные радиолокаторы. К примеру, "Скаут-Патруль" замечает дроны на дальности от 5 до 30 км в зависимости от их размеров. Радиолокационная станция охраны объектов "Сова" видит крупные объекты на дистанции 20 км и различает движущиеся маленькие коммерческие квадрокоптеры с 4 км. Пеленговать радиоизлучение беспилотников и глушить их каналы управления способны комплексы "Изделие РБ-504П-Э", "Сапфир".

Виктор Бодров