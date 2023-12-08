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ТАСС

Зенитчик мобильной группы ПВО назвал самым актуальным оружием антидроновое ружье

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Антидроновое ружье "Парс-НУ"
Антидроновое ружье "Парс-НУ".
Источник изображения: www.rusgeocom.ru

Командир отделения зенитного ракетного взвода с позывным Декан отметил, что мобильные группы противовоздушной обороны Восточной группировки российских войск эффективно противодействуют украинским дронам в том числе при помощи переносных зенитных ракетных комплексов

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Мобильные группы противовоздушной обороны (ПВО) Восточной группировки российских войск эффективно противодействуют украинским дронам при помощи переносных зенитных ракетных комплексов и антидроновых ружей. Как отметил командир отделения зенитного ракетного взвода с позывным Декан, антидроновое ружье является наиболее актуальным оружием сейчас.

"Антидроновое ружье "Парс-НУ" очень необходимое на данный момент, самое актуальное оружие. <…> Ружье очень простое в использовании, им может пользоваться любой. Выбегаешь, ловишь цель, и самое главное - ее сопровождение до места принудительной посадки", - рассказал Декан, которого цитирует Минобороны РФ.

В военном ведомстве добавили, что мобильные группы противовоздушной обороны зенитных ракетных подразделений группировки войск "Восток" эффективно противодействуют дронам противника с использованием переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) "Верба", антидроновых ружей и огневых средств на МТ-ЛБ на южнодонецком направлении специальной военной операции.

"Малозаметные дроны-разведчики передают координаты наших позиций артиллерии ВСУ поэтому представляют огромную опасность. На линии боевого соприкосновения их особенно много. Антидроновое ружье или подавитель БЛА "Парс-НУ" создает им радиопомехи, оператор теряет связь с дроном, и тот теряет управление. Мобильные расчеты с антидроновыми ружьями дежурят по всей линии фронта. Они способны обезвреживать не только мелкие разведывательные дроны, но и те, что несут на себе боевые заряды", - отметили в Минобороны РФ, добавив, что для борьбы с более крупными целями используются ПЗРК "Верба". Они эффективны против самолетов, вертолетов, а также беспилотников Вооруженных сил Украины самолетного типа, также у линии боевого соприкосновения дежурят мобильные группы ПВО с крупнокалиберными пулеметами или зенитными установками ЗУ-23, установленными на автомобильной технике и гусеничных тягачах. 

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