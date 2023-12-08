МИД предупредил США об ответе России на проведение ядерных испытаний

Рябков: России стоит быть готовой к возобновлению США ядерных испытаний

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Возобновление ядерных испытаний США приведет к зеркальному ответу России, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков в интервью главному редактору журнала "Международная жизнь" Армену Оганесяну в рамках программы "Визави с миром".

"Они в последнее время неоднократно говорили, что таких намерений у них нет, что они готовы проявлять даже какую-то транспарентность применительно к своим полигонам. Мы знаем, что сегодня намерений нет — завтра они могут появиться", — сказал дипломат.

В Москве помнят, что записано в Основополагающем акте Россия — НАТО насчет намерений, планов и причин размещать существенные боевые силы в Восточной Европы, отметил Рябков.

"Мы помним, что сегодня планов, намерений и причин нет, а завтра они могут появиться. Поэтому мы судим не по словам, а по делам, и сами должны на любой момент времени находиться в готовности. И я добавлю — в боеготовности при необходимости в прямом смысле этого слова", — добавил замглавы МИД.

Он подчеркнул, что это относится и к тематике возобновления ядерных испытаний.

По словам Рябкова, американцы ошибаются, если считают, что "на этом направлении тоже им стоит испытывать нас на прочность".

"Они получат совершенно новую ситуацию, если только позволят себе, абстрагируясь от трезвой оценки обстановки, пойти по пути вот дальнейшей дестабилизации, дестабилизации глубокой. Именно это произойдет в случае их ядерного испытания", — заключил Рябков.

Некоторое время назад повышенное внимание в мире привлекла активность на полигоне в штате Невада. Как заявила руководитель Национального управления ядерной безопасности при министерстве энергетики США Джилл Хруби, там не готовятся подземные ядерные испытания. По ее словам, на полигоне проходят эксперименты по улучшению возможностей США выявлять испытания ядерного оружия в других точках планеты.

В конце ноября замглавы МИД заявил, что Москва продолжает следить за ситуацией с ядерными испытаниями в США. Он напомнил, что позицию государства по этому вопросу озвучивал президент — Россия не будет первой проводить ядерные испытания, но готова сделать это в ответ на аналогичные действия США.