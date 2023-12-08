МИД предупредил США об ответе России на проведение ядерных испытаний

Рябков: России стоит быть готовой к возобновлению США ядерных испытаний
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Возобновление ядерных испытаний США приведет к зеркальному ответу России, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков в интервью главному редактору журнала "Международная жизнь" Армену Оганесяну в рамках программы "Визави с миром".
В Москве помнят, что записано в Основополагающем акте Россия — НАТО насчет намерений, планов и причин размещать существенные боевые силы в Восточной Европы, отметил Рябков.
Он подчеркнул, что это относится и к тематике возобновления ядерных испытаний.
По словам Рябкова, американцы ошибаются, если считают, что "на этом направлении тоже им стоит испытывать нас на прочность".
Некоторое время назад повышенное внимание в мире привлекла активность на полигоне в штате Невада. Как заявила руководитель Национального управления ядерной безопасности при министерстве энергетики США Джилл Хруби, там не готовятся подземные ядерные испытания. По ее словам, на полигоне проходят эксперименты по улучшению возможностей США выявлять испытания ядерного оружия в других точках планеты.
В конце ноября замглавы МИД заявил, что Москва продолжает следить за ситуацией с ядерными испытаниями в США. Он напомнил, что позицию государства по этому вопросу озвучивал президент — Россия не будет первой проводить ядерные испытания, но готова сделать это в ответ на аналогичные действия США.