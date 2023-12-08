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ТАСС

НПО "Энергомаш" изготовило второй летный двигатель РД-171МВ для "Союза-5"

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РД-171МВ
РД-171МВ.
Источник изображения: Роскосмос

В настоящее время завершается сборка третьего летного образца двигателя

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. НПО "Энергомаш" успешно изготовило второй летный образец ракетного двигателя РД-171МВ для перспективной ракеты-носителя "Союз-5". Об этом сообщили в Роскосмосе.

"В конце осени в НПО "Энергомаш" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") собран второй летный образец двигателя РД-171МВ для использования в первой ступени ракеты-носителя среднего класса "Союз-5", - говорится в сообщении госкорпорации.

В Роскосмосе добавили, что в ноябре "Энергомаш" сдал в Ракетно-космический центр "Прогресс" результаты соответствующего этапа опытно-конструкторских работ.

Отмечается, что в настоящее время завершается сборка третьего летного образца двигателя. Следующим этапом работы над РД-171МВ станут межведомственные испытания, за ними последует серийная поставка двигателей.

"Союз-5" - перспективная российская ракета-носитель среднего класса. Она разрабатывается для запусков автоматических космических аппаратов на околоземные орбиты. Как сообщил в январе генеральный директор Ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрий Баранов, первый пуск ракеты намечен на 2024 год. 

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Продукция
РД-170
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Роскосмос
Проекты
Союз-5 РН
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