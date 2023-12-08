Нарышкин: Запад попытается превратить конфликт на Украине во "второй Афганистан"

Причиной этому станет невозможность победить РФ, считает глава Службы внешней разведки России

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Западные политики из-за невозможности победить РФ будут пытаться затянуть конфликт на Украине и превратить ее во "второй Афганистан". Об этом говорится в статье директора Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина, опубликованной в журнале "Разведчик".

"Применительно к ситуации на Украине можно ожидать, что западные политики в силу объективной невозможности добиться военной победы над нашей страной будут пытаться максимально затянуть боевые действия и превратить украинский конфликт во "второй Афганистан" в расчете на наше постепенное истощение в изнурительной борьбе потенциалов", - указал он.

По словам директора СВР, "добиваться этого они станут, как и прежде, за счет комплекса экономических и военно-дипломатических мер, включая нарушающее нормы международного права санкционное давление и непрекращающиеся поставки Киеву вооружений и военной техники".

Высока вероятность, что дальнейшая поддержка Киева, особенно с учетом все большей "токсичности" украинской темы для трансатлантического единства и западного общества в целом, ускорит падение международного авторитета Запада, добавил Нарышкин.

"Сама же Украина будет чем дальше, тем больше превращаться в "черную дыру", поглощающую материальные и людские ресурсы, - продолжил он. - В конечном итоге США рискуют устроить себе "второй Вьетнам", с которым придется иметь дело каждой новой американской администрации до тех пор, пока к власти в Вашингтоне не придет маломальски здравомыслящий человек, у которого найдется достаточно смелости и решимости заткнуть это "жерло".