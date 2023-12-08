Войти
Известия.ru

Начальник Академии РВСН Афонин рассказал «Известиям» об образовательном процессе

122
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Начальник Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого Игорь Афонин 7 декабря рассказал «Известиям» о специфике образовательного процесса в учебном заведении, нравах молодежи и о других темах.


Афонин заявил, что академия обладает современной инфраструктурой и учебно-материальной базой, а также самым высоким среди вузов Минобороны России научно-педагогическим составом. Около 80% сотрудников академии имеют ученую степень. Так, академия и ее филиал в подмосковном Серпухове осуществляют подготовку офицерских кадров для Ракетных войск стратегического назначения.

«Как показывают результаты промежуточной и итоговой аттестации слушателей и курсантов академии, уровень их подготовки соответствует поставленным задачам», — сказал он.

Обсуждая вопрос привлечения молодежи в военную академию, Афонин отметил, что абитуриентов завлекают современные технологии обучения, которые повышают эффективность самостоятельной работы и дают возможности для творчества.

«Говоря о портрете современного абитуриента, мы отмечаем, что это юноша с высокой мотивацией на военную службу, склонный к точным наукам и, бесспорно, физически подготовленный», — добавил он.

Афонин рассказал и о наборе людей на военно-политическую специальность. В процессе обучения курсанты получают не только знания и практические навыки, но и хорошую инженерную подготовку по эксплуатации устройств и агрегатов современных и перспективных ракетных комплексов стратегического назначения.

Кроме того, была затронута тема выпуска офицеров, который прошел в июне. Таким образом, свое обучение завершили около 900 офицеров по 21 специальности высшей военной оперативно-тактической и полной военной специальной подготовки. За высокие показатели в учебе более 45 выпускников были награждены медалями МО РФ.

Академия также возобновила набор девушек в 2018 году, а в этом июне курсантки из первого набора сменили свою форму на лейтенантскую. Они обучаются по специальности, связанной с применением и эксплуатацией автоматизированных систем специального назначения. При этом показывают высокие результаты не только в учебе, но и спорте, активно участвуют в общественной жизни академии.

Афонин подчеркнул, что в подготовке кадров учитывается опыт специальной военной операции (СВО). В процессе подготовки курсантов обучают управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). На данный момент разработан курс пилотирования FPV-дронов.

«Обучение всех курсантов начнется во втором семестре 2023/24 учебного года. Объем подготовки определен и будет составлять около 50 часов учебных занятий», — отметил он.

В сентябре курсанты и студенты Академии государственной противопожарной службы МЧС России дали торжественную клятву под руководством главы МЧС Александра Куренкова.


В общей сложности 205 курсантов факультета пожарной и техносферной безопасности, порядка 80 студентов и 11 кадетов дали обещание быть преданными своей стране и жить интересами народа и государства.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
МЧС
Проекты
БПЛА
Военные учения
Похожие новости
15.07.2021
Совбез РФ предостерег западные страны от новых провокаций у границ России
29.01.2016
Полиции предлагают взять на службу дроны
03.03.2011
Компания "НЕЛК" формирует портфель заказов на поставки беспилотных авиационных комплексов "Колибри"
27.12.2010
Ставка на собственные силы плюс высокое качество
08.12.2010
Импорт вооружений и военной техники в Россию
28.01.2009
"Давайте решим земные вопросы, а потом займемся экзотикой". Что происходит с беспилотными летательными аппаратами в России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.12 01:48
  • 288
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 08.12 00:40
  • 57239
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.12 21:57
  • 2
О позиционном тупике на б. Украине
  • 07.12 21:30
  • 1
В США ужаснулись темпам строительства российских атомных подлодок
  • 07.12 21:20
  • 2
В США испытали систему РЭБ в ранце
  • 07.12 18:12
  • 160
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 07.12 15:26
  • 0
Беларусь способна предоставить заводские боеприпасы для ударных БПЛА ВС РФ
  • 07.12 14:49
  • 0
Польские политики рассказали о британском и польском спецназе на Украине и отправке оружия Киеву без ведома минобороны
  • 07.12 11:10
  • 1
В «ИЦС» объявили о разработке нового поколения речных судов «Заря»
  • 07.12 07:03
  • 1
Запущена линия автоматизированной сборки Ил-76МД-90А, это позволит собирать в четыре раза больше тяжёлых транспортных самолётов
  • 06.12 17:52
  • 0
Белорусский беспилотник для СВО
  • 06.12 16:22
  • 2
ЗРК «Тор-М2КМ» усиливает ПВО кораблей ВМФ России
  • 06.12 14:25
  • 2
«Взрывать и заваливать тоннели бессмысленно»: чем хорош и опасен новый план ЦАХАЛ
  • 06.12 14:08
  • 0
ОДКБ: Миротворческий потенциал Организации будет только расти
  • 05.12 17:59
  • 1
В зоне СВО начали применять водный внедорожник Alligator