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ЦАМТО

Ростех и египетская компания будут производить российские антидроны

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Мобильный комплекс «Защита»
Мобильный комплекс «Защита».
Источник изображения: Росэлектроника

ЦАМТО, 7 декабря. НИИ "Вектор" холдинга "Росэлектроника" и египетская компания-производитель электроники будут сотрудничать в сфере организации лицензионного производства гражданских комплексов противодействия БЛА "Защита".

Это мобильное оборудование приводится в действие за считаные минуты и обеспечивает защиту от дронов в радиусе 2 км вне зависимости от времени суток и погодных условий. Договор о сотрудничестве стороны подписали на полях Международной оборонной выставки Egypt Defence Expo (EDEX 2023) в Каире.

Комплекс "Защита" объединяет в своем составе несколько устройств: пассивную радиолокационную станцию (ПАРЛС), аппаратуру радиомониторинга (РМ) и комплекс подавления линейки "Серп-ВС". Особенность устройств обнаружения заключается в том, что они невидимы для других радиотехнических средств, так как работают в пассивном режиме, то есть у них отсутствует активное радиоизлучение.

В рамках подписанного соглашения стороны организуют взаимодействие, цель которого – увеличение объемов производства и продвижение средств борьбы с БЛА разработки НИИ "Вектор" в Африке.

"Для НИИ "Вектор" сотрудничество с египетской компанией – это большой шаг на пути к перспективному африканскому рынку. Наши решения для противодействия дронам уже успешно эксплуатируются и обеспечивают надежную защиту охраняемых объектов на территории России. Сегодня предприятие предлагает иностранным заказчикам различные продукты в области мониторинга, обнаружения, идентификации, сопровождения и противодействия БЛА. Это соглашение открывает нам возможность к освоению новых рынков и продвижению российской продукции в области защиты от дронов на африканском континенте", – отметил генеральный директор НИИ "Вектор" Сергей Скорых.

НИИ "Вектор" занимается разработкой и производством различных систем обнаружения и противодействия БЛА в интересах различных силовых ведомств.

EDEX проводится в Египте раз в два года. На выставке демонстрируются достижения в области воздушных, наземных и морских военных технологий. Российские гражданские системы обнаружения и противодействия БЛА разработки НИИ "Вектор" впервые представлены на выставке в Каире.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".

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