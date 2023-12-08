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ЦАМТО

В рамках выполнения ГОЗ в подразделения военной полиции передана партия бронеавтомобилей

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Бронеавтомобиль «Патруль»
Бронеавтомобиль «Патруль» компании ЗАО «Астейс» (третья версия).
Источник изображения: bastion-karpenko.ru

ЦАМТО, 7 декабря. В органы и подразделения военной полиции передана партия бронированных автомобилей "Патруль", созданных предприятием "АСТЕЙС" в рамках выполнения гособоронзаказа.

Торжественная церемония передачи техники, в которой приняли участие офицеры Главного управления военной полиции Минобороны РФ, военнослужащие региональных управлений военной полиции военных округов, а также представители предприятия-изготовителя, состоялась 6 декабря на территории Музейно-храмового комплекса ВС РФ.

Открывая мероприятие, заместитель начальника Главного управления военной полиции МО РФ генерал-майор Виталий Кох отметил, что военнослужащие военной полиции с первых дней обеспечивают правопорядок в зоне проведения специальной военной операции.

"В текущем году значительно увеличилась численность военнослужащих военной полиции, уже сформированы и планируются к формированию новые органы и подразделения военной полиции, для оснащения которых используется защищенная автомобильная техника", – сказал В.Кох.

Замначальника Главного управления военной полиции выразил благодарность предприятию "АСТЕЙС" за сотрудничество и своевременное изготовление и поставку бронеавтомобилей "Патруль" в подразделения военной полиции.

"За время эксплуатации в Сирии и в зоне СВО бронированные автомобили "Патруль" показали свои высокие ходовые и эксплуатационные качества, а также надежность, заложенные конструкторами", – отметил В.Кох.

Все переданные 6 декабря образцы военной техники направлены для дальнейшей эксплуатации в зону проведения специальной военной операции.

"Уверен, что с помощью полученной техники органы и подразделения военной полиции обеспечат на высоком уровне выполнение всех поставленных задач в районах проведения СВО", – резюмировал В.Кох.

Ранее начальник Главного управления военной полиции МО РФ генерал-полковник Сергей Кураленко отметил, что поставки защищенной техники в 2023 году увеличились вдвое по сравнению с предыдущим годом.

Специальные защищенные транспортные средства военной полиции "Патруль" предназначены для обеспечения силовой поддержки при выполнении специальных задач, сопровождения и охраны, патрулирования местности, проведения разведывательных мероприятий подразделениями военной полиции. Автомобиль построен на отечественном шасси КамАЗ. Корпус выполнен в виде бронированной капсулы, способной обеспечить защиту экипажа от поражающего действия стрелкового оружия и взрывных устройств, говорится в сообщении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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