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ТАСС

Минобороны досрочно получило по ГОЗ ракеты для "Корнетов" в 2023 году

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Военнослужащий Вооруженных сил РФ управляет противотанковой ракетой "Корнет" в зоне специальной военной операции
Военнослужащий Вооруженных сил РФ управляет противотанковой ракетой "Корнет" в зоне специальной военной операции.
Источник изображения: РИА Новости

В холдинге "Высокоточные комплексы заявили, что ПТРК "Корнет" в своем классе по ключевым характеристикам является лучшим в мире, при этом продолжает развиваться

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех) досрочно выполнил гособоронзаказ 2023 года по поставкам ракет для противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Корнет". Об этом сообщили в холдинге.

"Конструкторское бюро приборостроения "Высокоточных комплексов" (входит в Ростех) досрочно исполнило государственный оборонный заказ 2023 года на противотанковые управляемые ракеты для ПТРК "Корнет". Российский противотанковый ракетный комплекс "Корнет" в своем классе по ключевым характеристикам является лучшим в мире, при этом он продолжает развиваться", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале холдинга. 

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Россия
Компании
КБП
Проекты
Гособоронзаказ
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