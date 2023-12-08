Navantia передала ВМС Саудовской Аравии четвертый корвет Avante-2200

ЦАМТО, 7 декабря. На ВМБ имени короля Фейсала в Джидде 4 декабря состоялась церемония передачи ВМС Саудовской Аравии четвертого (из пяти заказанных) корвета класса Avante-2200, "Джизан" (Jazan).

В мероприятии принял участие министр обороны Саудовской Аравии принц Халид бин Салман бин Абдулазиз.

Корвет был доставлен с предприятия Navantia в Сан-Фернандо (Испания) в Саудовскую Аравию на специальном корабле для достройки и интеграции основных боевых систем. Инженеры совместного предприятия SAMI Navantia участвовали в дооснащении корвета и его ходовых испытаниях. Таким образом, подтверждена возможность передачи компанией Navantia технологий и локализации производства на SAMI Navantia. Кроме того, до конца года в Эр-Рияде будет открыт "Центр передового опыта разработки и интеграции военно-морских систем".

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2018 года компания Navantia объявила о подписании с правительством Саудовской Аравии контракта на строительство в рамках проекта ALSARAWAT пяти корветов, стоимость которых составляет 1,8 млрд. евро (2,1 млрд. долл.). Соглашение вступило в силу в ноябре 2018 года. Постройка корветов ведется на базе проекта Avante-2200, адаптированного к требованиям ВМС Саудовской Аравии.

В рамках соглашения Navantia также сформировала с саудовской государственной компанией SAMI (Saudi Arabian Military Industries) в Саудовской Аравии совместное предприятие SAMI Navantia. Оно будет предлагать интегрированные системы и технологически продвинутые решения Navantia на рынке Саудовской Аравии. При поддержке Navantia, SAMI намерена разработать национальную систему боевого управления Hazem.

Большая часть работ по строительству кораблей выполняется в Испании. Резка стали для головного корвета, (828) "Эль-Джубайль", началась в январе 2019 года. Он был передан командованию ВМС Саудовской Аравии 31 марта 2022 года. Передача заказчику второго корвета серии, (830) "Эль-Диръия" (Al Diriyah), состоялась в июле 2022 года, третьего, (832) "Хаиль" (Hail), – в декабре 2022 года.

В соответствии с условиями сделки, достройка последних двух кораблей выполняется в Саудовской Аравии. В настоящее время на этапе строительства находится корвет "Унайза" (Unayzah). Он был спущен на воду в декабре 2021 года. Корабль должен быть поставлен заказчику в 2024 году.

Кроме того, Navantia будет отвечать за обслуживание кораблей в течение пяти лет с момента поставки первого корвета. Опцион предусматривает продление работ по обслуживанию еще на пять лет.

Длина корвета класса "Эль-Джубайль" составляет 104 м, максимальная ширина – 14 м. Он оснащен двигателями MTU Friedrichshafen GmbH, развивает максимальную скорость 27 узлов, автономность составляет 21 сутки. На борту могут быть размещены 102 человека (экипаж и дополнительный персонал). В состав вооружения корабля входят 76/62-мм артиллерийская установка Super Rapid производства Leonardo, 35-мм ЗАК "Миллениум" компании Rheinmetall, ВПУ с ЗУР, а также другие системы.

Помимо СБУ CATIZ, корветы оснащены разработанной Navantia системой управления огнем DORNA, интегрированной системой управления платформой (Integrated Platform Control), интегрированной системой внешней и внутренней связи NAVCOMS / HERMESYS, интегрированным мостиком MINERVA, двигателями и коробками передач.