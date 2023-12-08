"Это оккупация". США получат доступ к шведским военным базам

SwebbTV: США получат доступ к военным базам в 17 населенных пунктах Швеции

США получат доступ к военным объектам в 17 населенных пунктах Швеции, сообщает сайт телеканала SwebbTV. Граждане страны шокированы новостью и уже назвали происходящее американским вторжением.

Американские военные находятся в Германии уже больше 75 лет, и некоторые считают это своего рода оккупацией. Неужели сейчас настал черед и Швеции? Ведь теперь США получат доступ к шведским военным базам и смогут хранить оружие на ее территории.

“Что же, черт побери, затеяла партия “Умеренных” и министр обороны Пол Йонсон?” — воскликнула журналистка Крис Форсне в подкасте SwebbTV.

Вчера источники в Минобороны Швеции подтвердили SVT, что Стокгольм и Вашингтон подпишут новое соглашение о так называемом “расширенном оборонном сотрудничестве”.

По его условиям США получат доступ к шведским военным базам и получат право размещать и хранить в стране запасы оружия. Кроме того, американские солдаты будут подчиняться законам США, а шведские на них распространяться не будут. Примечательно, что об этом стало известно в ходе визита министра обороны Пола Йонсона в США.

Что же это получается? Швеция же даже не член НАТО!

Микаэль Вилльгерт из SwebbTV задался вопросом, где в действительности проходит грань и что может считаться иностранным вторжением или государственной изменой: “Ведь наше правительство, по сути, доверяет нашу военную мощь и отдает наши военные базы иностранной державе, так?”.

“А что если бы наши базы оккупировала бы Россия? Или, допустим, Иран? Это будет соответствовать шведскому законодательству?” — полюбопытствовал Вилльгерт.

“Партия “Умеренные", может, уже давно обивает пороги НАТО, но другой вопрос — это если альянс что-то и доказал на Украине, так это свою полную недееспособность”, — считает он.

По мнению Вилльгерта, это НАТО обманула Украину ложными посулами и привела ее к нынешней ситуации.

“Вся американская политика направлена на то, чтобы окружить Россию, — считает журналистка и бывшая ведущая SVT Крис Форсне. — Со временем нажим усиливается, чтобы не осталось вообще никаких щелей. Так что Финляндии, Норвегии и Дании уже недостаточно. Все должно быть полностью герметично”.

Это лишь упрочит у русских ощущение, что они окружены США и НАТО, а это никак не способствует миру, отметила она.

“Возможно, они подозревают, что вступление в НАТО не состоится, что из-за позиции Турции по Ближнему Востоку на НАТО рассчитывать не стоит, — рассуждает Микаэль Вилльгерт. — Как бы то ни было, это один из способов залатать брешь”.

“Да это вообще абсурд! — восклицает Форсне. — Просто немыслимо, что этот вопрос у нас нигде даже не обсуждался. Нас просто оповещают об этом, как и о многом другом, — а все потому, что наша журналистика совсем никуда не годится”.

Примечание ИноСМИ:

По итогам соглашения США получат доступ к 17 военным базам Швеции, включая полигоны в Берге и Будене, военный лагерь в Кируне, порты Хальмстада, Хернёсанда и Лулео, а также недавно воссозданный Готландский полк.