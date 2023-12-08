Войти
ИноСМИ

"Это оккупация". США получат доступ к шведским военным базам

125
0
-1
Стокгольм
Стокгольм.
Источник изображения: © РИА Новости Сергей Гунеев

SwebbTV: США получат доступ к военным базам в 17 населенных пунктах Швеции

США получат доступ к военным объектам в 17 населенных пунктах Швеции, сообщает сайт телеканала SwebbTV. Граждане страны шокированы новостью и уже назвали происходящее американским вторжением.

Американские военные находятся в Германии уже больше 75 лет, и некоторые считают это своего рода оккупацией. Неужели сейчас настал черед и Швеции? Ведь теперь США получат доступ к шведским военным базам и смогут хранить оружие на ее территории.

“Что же, черт побери, затеяла партия “Умеренных” и министр обороны Пол Йонсон?” — воскликнула журналистка Крис Форсне в подкасте SwebbTV.

Вчера источники в Минобороны Швеции подтвердили SVT, что Стокгольм и Вашингтон подпишут новое соглашение о так называемом “расширенном оборонном сотрудничестве”.

По его условиям США получат доступ к шведским военным базам и получат право размещать и хранить в стране запасы оружия. Кроме того, американские солдаты будут подчиняться законам США, а шведские на них распространяться не будут. Примечательно, что об этом стало известно в ходе визита министра обороны Пола Йонсона в США.

Что же это получается? Швеция же даже не член НАТО!

Микаэль Вилльгерт из SwebbTV задался вопросом, где в действительности проходит грань и что может считаться иностранным вторжением или государственной изменой: “Ведь наше правительство, по сути, доверяет нашу военную мощь и отдает наши военные базы иностранной державе, так?”.

“А что если бы наши базы оккупировала бы Россия? Или, допустим, Иран? Это будет соответствовать шведскому законодательству?” — полюбопытствовал Вилльгерт.

“Партия “Умеренные", может, уже давно обивает пороги НАТО, но другой вопрос — это если альянс что-то и доказал на Украине, так это свою полную недееспособность”, — считает он.

По мнению Вилльгерта, это НАТО обманула Украину ложными посулами и привела ее к нынешней ситуации.

“Вся американская политика направлена на то, чтобы окружить Россию, — считает журналистка и бывшая ведущая SVT Крис Форсне. — Со временем нажим усиливается, чтобы не осталось вообще никаких щелей. Так что Финляндии, Норвегии и Дании уже недостаточно. Все должно быть полностью герметично”.

Это лишь упрочит у русских ощущение, что они окружены США и НАТО, а это никак не способствует миру, отметила она.

“Возможно, они подозревают, что вступление в НАТО не состоится, что из-за позиции Турции по Ближнему Востоку на НАТО рассчитывать не стоит, — рассуждает Микаэль Вилльгерт. — Как бы то ни было, это один из способов залатать брешь”.

“Да это вообще абсурд! — восклицает Форсне. — Просто немыслимо, что этот вопрос у нас нигде даже не обсуждался. Нас просто оповещают об этом, как и о многом другом, — а все потому, что наша журналистика совсем никуда не годится”.

Примечание ИноСМИ:

По итогам соглашения США получат доступ к 17 военным базам Швеции, включая полигоны в Берге и Будене, военный лагерь в Кируне, порты Хальмстада, Хернёсанда и Лулео, а также недавно воссозданный Готландский полк.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Дания
Иран
Норвегия
Россия
США
Турция
Украина
Финляндия
Швеция
Проекты
NATO
Похожие новости
30.03.2023
Швеция и Финляндия открыли скандинавский фронт против России
04.01.2023
"Членство в НАТО больше не жизненно необходимо для Турции"
18.06.2019
Александр Венедиктов: РФ заинтересована в сильной и стабильной Европе
18.09.2017
"Запад-2017" нацелен на защиту Востока
07.06.2016
Торпеды из Киргизии и самолет с Багам
16.10.2008
Мощь НАТО сильно преувеличена
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.12 01:48
  • 288
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 08.12 00:40
  • 57239
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.12 21:57
  • 2
О позиционном тупике на б. Украине
  • 07.12 21:30
  • 1
В США ужаснулись темпам строительства российских атомных подлодок
  • 07.12 21:20
  • 2
В США испытали систему РЭБ в ранце
  • 07.12 18:12
  • 160
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 07.12 15:26
  • 0
Беларусь способна предоставить заводские боеприпасы для ударных БПЛА ВС РФ
  • 07.12 14:49
  • 0
Польские политики рассказали о британском и польском спецназе на Украине и отправке оружия Киеву без ведома минобороны
  • 07.12 11:10
  • 1
В «ИЦС» объявили о разработке нового поколения речных судов «Заря»
  • 07.12 07:03
  • 1
Запущена линия автоматизированной сборки Ил-76МД-90А, это позволит собирать в четыре раза больше тяжёлых транспортных самолётов
  • 06.12 17:52
  • 0
Белорусский беспилотник для СВО
  • 06.12 16:22
  • 2
ЗРК «Тор-М2КМ» усиливает ПВО кораблей ВМФ России
  • 06.12 14:25
  • 2
«Взрывать и заваливать тоннели бессмысленно»: чем хорош и опасен новый план ЦАХАЛ
  • 06.12 14:08
  • 0
ОДКБ: Миротворческий потенциал Организации будет только расти
  • 05.12 17:59
  • 1
В зоне СВО начали применять водный внедорожник Alligator