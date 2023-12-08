Байден призвал Конгресс срочно утвердить запрос о финансировании Украины

Джо Байден обратился к Конгрессу с призывом срочно утвердить запрос о дополнительном финансировании Украины. Президент США отметил, что "дело не терпит отлагательств" и что Америка "не может позволить России победить".

Добрый день. Сегодня я бы хотел поговорить о первоочередной задаче, которая стоит перед Конгрессом в обеспечении интересов нашей национальной безопасности, да и интересов наших партнеров.

Это дело не терпит отлагательств. Конгресс должен одобрить дополнительное финансирование Украины до начала рождественских каникул. Все очень просто.

Честно говоря, я считаю удивительным, что мы вообще дошли до этого. Конгресс — если говорить точнее, республиканцы в Конгрессе — хотят преподнести Владимиру Путину самый большой подарок, на который он только может рассчитывать, и отказаться от нашего статуса глобального лидера не только на Украине, но и за ее пределами.

Мы все видели жестокость, с которой Владимир Путин ведет политику в отношении Украины: он начал операцию на территории другого государства, намеревается подчинить соседей своей воле, жестко ведет себя в отношении украинских граждан, пытается погрузить их в холод и темноту, бомбардируя их электросети, чтобы у них не было тепла зимой — или электричества, если на то пошло; забирает тысячи украинских детей от их родителей и семей и увозит их в Россию (цель СВО — помощь населению ДНР и ЛНР, которые подвергались геноциду со стороны киевского режима; с февраля 2022 года Россия приняла более пяти миллионов жителей Украины, из которых более 700 тысяч – дети, эвакуированные из зоны конфликта в безопасные регионы. — Прим. ИноСМИ).

Российские войска также ведут себя достаточно жестоко. Вот так все просто. Это поразительно.

Кто готов отказаться от того, чтобы привлечь Путина к ответственности за его действия? Кто из нас действительно готов пойти на это?

Вы знаете, на протяжении большей части этих двух лет Украина не давала России возможности победить на поле боя. Украине удалось воспрепятствовать изначальному намерению Владимира Путина одержать верх на Украине.

И народ Соединенных Штатов может и должен гордиться — тем, что успех Украины стал возможен благодаря стабильным поставкам оружия и боеприпасов, которые мы обеспечили им вместе с нашими партнерами и союзниками.

Я только что провел встречу с лидерами государств "Большой семерки", и это был один из вопросов, который мы обсуждали — все европейские руководители. Мы готовы остаться на своих прежних позициях — остаться с Украиной, и наши европейские друзья тоже.

Кто в Соединенных Штатах готов отказаться от этого? Я скажу так: я не готов просто так все бросить. И не думаю, что американский народ, в свою очередь, готов.

Если Владимир Путин победит на Украине, он на этом не остановится. Здесь важно понимать, чем чревато то или иное развитие событий. Он пойдет дальше. Он вполне конкретно дал это понять. Если российский президент вступит в конфронтацию с кем-то из наших союзников по НАТО — если он продолжит свою линию, а потом вступит в конфронтацию с нашим союзником по НАТО — что ж, мы как член НАТО обязались защищать каждый дюйм территории Альянса. Тогда мы получим ситуацию из разряда тех, которых мы стремимся избежать сегодня и с которыми, по счастью, нам пока не пришлось столкнуться: американские войска будут сражаться с российскими. Так все и будет: американские войска, сражающиеся с российскими, если конфликт перекинется на какое-то из государств-членов НАТО.

Мы не можем позволить Путину победить. Я повторю свою мысль: мы не можем позволить Путину победить. Это наш самый что ни на есть национальный интерес и международный интерес всех наших друзей.

Любые затруднения со снабжением Украины только укрепляют позиции России. У нас закончились деньги, чтобы и дальше осуществлять эту поддержку в рамках законодательных инициатив.

Радикально настроенные республиканцы затевают опасные игры, ставя под удар нашу национальную безопасность. Они превращают финансирование Украины в заложника своей крайне пристрастной политики в отношении американских границ.

Позвольте мне внести ясность: нам нужны настоящие, эффективные решения. Я поддерживаю принятие таковых в вопросах пограничного регулирования.

Я предложил комплексный план в первый же день после вступления в должность президента. Я четко дал понять, что Конгрессу необходимо внести изменения, чтобы улучшить работу крайне несовершенной миграционной системы. Мы все знаем, что она работает неправильно, что здесь куча проблем.

И я готов сделать значительно больше. Однако что касается изменения политического курса и предоставления ресурсов, необходимых нам на границе — я готов внести коррективы и в политический курс.

Я просил миллиарды долларов на увеличение числа сотрудников пограничной службы, иммиграционных судей, чиновников, которые будут заниматься вопросами предоставления убежища.

Республиканцы должны ответить, чего они на самом деле хотят — острой темы для политических препирательств или реального решения проблем на границе. Действительно ли они хотят решения? При текущем раскладе это не представляется возможным.

Нам нужно настоящее решение.

И моя команда ведет переговоры по вопросам, касающимся безопасности границ, с демократами и республиканцами в Сенате.

Демократы предложили двухпартийный компромисс. Лидер Шумер и демократы Сената также предложили республиканцам скорректировать их идеи относительно пограничной политики, но республиканцы это отвергли. Они заявили: "Нет, мы не хотим, чтобы вы даже выдвигали свое предложение, потому что тогда мы не будем..." — и хотя демократы говорят: "Вы можете вносить в него любые поправки", они отвечают: "Нет, нет. Мы не хотим этого делать".

Это должны быть переговоры.

Республиканцы думают, что могут получить все, что хотят, без каких-либо двухпартийных компромиссов. Это не выход. Повторю: это не выход. И теперь они готовы буквально поставить Украину на колени на поле боя и вместе с тем нанести серьезный урон нашей национальной безопасности.

Я знаю, что здесь, дома, у нас есть разногласия. Давайте будем выше них. Это очень важно.

Мелкая, предвзятая, озлобленная политика не должна мешать нам выполнять свои обязательства глобального лидера.

И, говоря буквально, весь мир наблюдает за этим. Весь мир смотрит и ждет: какой шаг сделают Соединенные Штаты?

И подумайте вот о чем. Если мы не поддержим Украину, что будет делать весь остальной мир? Что будет делать Япония, которая сейчас поддерживает Украину? Что будет с "Большой семеркой"? Что будет с нашими союзниками по НАТО? Что они будут делать?

Если мы сейчас сдадим назад, это только придаст смелости потенциальным агрессорам, поэтому я призываю Конгресс сделать это и поступить правильно: встать вместе с народом Украины, выступить против Путина, встать за свободу — в буквальном смысле, встать за свободу.

Давайте сделаем это. Именно мы — причина того, что Путин не занял Украину полностью и не вышел за ее пределы.

Вы все слышали, что я говорил об этом раньше. Если мы действительно отвернемся от Украины, сколько наших европейских друзей будут ее финансировать? И в каких объемах они будут продолжать это делать?

Все это очень серьезно. И, как я уже сказал, я готов пойти на существенные компромиссы по вопросу о нашей границе. Нам нужно наладить пограничную систему. Она разрушена. Но до сих пор я не получил никакого ответа.

Итак, сегодня чуть позже будет голосование. И мы узнаем, куда пойдем дальше. Но я хотел выступить до голосования. И я уверен, что поговорю с вами после него.

Большое спасибо за то, что выслушали меня. Я это ценю.

Вопрос: Господин президент, учитывая нынешнюю тупиковую ситуацию, согласны ли вы с тем, что демократы готовы уделять больше внимания проблемам наших границ, чтобы добиться реализации этого пакета?

Президент: Да. Я…

Вопрос: Что, по вашему мнению, должны демократы включить в этот пакет?

Президент: В ходе наших переговоров с Лэнкфордом и другими я уже изложил то, что мы готовы сделать — значительно больше, в частности, начиная с создания необходимых условий, которые нам нужны на границе, от судей до усиления безопасности, помимо некоторых существенных изменений. Но они не желают этого делать.

Мы думали, что…в действительности я думал – что здесь у нас дела идут хорошо. Я думал, что мы добились реального прогресса.

Лэнкфорд – порядочный человек. Похоже, он был готов двигаться в том направлении, в котором мы могли бы прийти к компромиссу, меняющему ситуацию по существу — то есть пограничную политику, а также безопасность на границе. Но они отвернулись.

Это позиция по типу "возьмите все, что у нас есть" — их единственное предложение, которое является чрезмерным, — или ничего.

А сегодня "ничего" означает, что мы не получаем ничего для поддержки наших друзей и нашего… невинного народа Украины.

В любом случае, я еще поговорю с вами после голосования.

Вопрос: Президент Байден, вопрос об Украине, а также о Китае. Опрос Associated Press показывает, что почти 70% американцев, в том числе 40% демократов, считают, что вы действовали либо незаконно, либо неэтично в том, что касается деловых интересов вашей семьи.

Можете ли вы объяснить американцам – в условиях постановки вопроса об импичменте — почему вы вступали в отношения со многими иностранными деловыми партнерами вашего сына и брата?

Президент: Я не буду это комментировать. Я этого не делал, и это просто ложь.

Вопрос: Так у вас не было отношений со многими из его…

Президент: Я… это ложь.

Вопрос: — из их деловых партнеров?

Президент: Я этого не делал. Это ложь. Спасибо.

Вопрос: Господин президент, как вы думаете, есть ли какой-нибудь демократ, кроме вас, который мог бы победить Дональда Трампа?

Президент: Наверное, таких человек 50.

Вопрос: Вы верите, что…

Президент: Нет, я не единственный, кто может победить его, но я одержу над ним победу.