Нидерланды получили первую бронированную машину Iveco MTV Manticore

Итальянская компания Iveco Defence Vehicles (часть группы Iveco, контролируемой объединением CNH Industrial NV) сообщила, что 30 ноября 2023 года на оборонно-промышленной выставке NEDS-2023 в Роттердаме официально передала вооружённым силам Нидерландов первую новую колёсную бронированную машину MTV (Medium Tactical Vehicle) Manticore (голландское обозначение 12kN) по контракту 2019 года.

Первые изготовленные на предприятии группы Iveco в Больцано (Италия) для вооруженных сил Нидерландов серийные колесные бронированные машины Iveco MTV (Medium Tactical Vehicle) Manticore, 01.10.2023 (c) dmv4x4.com

Напомним, что в сентябре 2019 года Iveco Defence Vehicles (IDV) заключила рамочный контракт с закупочным оборонным ведомством DMO министерства обороны Нидерландов на поставку вооруженным силам Нидерландов 1275 новых бронированных машин MTV (12kN) с колесной формулой 4х4 в рамках голландской программы DVOW (Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen). В ноябре 2019 года Iveco Defence Vehicles получила твердый контракт на поставку с 2022 по 2026 годы 918 машин MTV, с оставлением еще 357 машин в опционе. В декабре 2020 года DMO выдала IDV контракт на поставку еще 267 машин, так что обзее количество машин в твердой контрактации сейчас составляет 1185. Остающиеся в опционе 90 машин планировалось приобрести для морской пехоты Нидерландов, однако в настоящее время планы ее технического оснащения намечаются к пересмотру.

Производство машин MTV осуществляется на предприятии Iveco в Больцано (Италия, бывший исторический автозавод Lancia), где первые серийные машины были представлены 1 октября 2023 года. Первые 250 серийных машин должны быть поставлены до конца 2024 года.

Машина MTV была специально разработана IDV в рамках голландского контракта, и согласно заявлениям IDV, должна стать промежуточной на рынке по массе между известными легкими бронемашинами LMV (Lince) и 18-тонными машинами VTTM (Orso). Машина Iveco MTV имеет снаряженную массу примерно 10000 кг и полезную нагрузку 2000 кг, в зависимости от варианта, в целом полный боевой вес может достигать 12,8-13 тонн. MTV имеет длину 5,76 метра, колесную базу 3,46 метра, ширину 2,43 метра и высоту 2,76 метра, дорожный просвет 350 мм и оснащенa дизельным двигателем NEF67 EUIII мощностью 276 л.с., что дает удельную мощность 23 л.с./т, с автоматической коробкой передач. MTV может развивать максимальную скорость по шоссе 90 км/ч, максимальный запас хода составляет более 600 км. Машина может преодолевать 60% подъем и 30% боковой склон.Шасси упрощенное и удешевленное выполнено с подвеской на листовых рессорах с амортизаторами и стабилизаторами поперечной устойчивости. MTV оснащена дисковыми тормозами с АБС и с шинами 365 / 85R20 Pirelli PS22, оснащенными центральной системой поддержания давления. Основное оборудование машины заимствовано с военных грузовиков серии Iveco Astra.

Вооруженные силы Нидерландов заказали MTV в пяти основных вариантах: базовый (бронекабина на четыре человека с дополнительным грузовым отсеком), пикап (с двухместной бронекабиной и кузовом), медицинский (перевозка двух носилочных или четырех сидячих раненых), спецназовский, и полицейский (вместимость до восьми человек, данный вариант заказан для военной полиции и частей охраны объектов ВВС и ВМС). Два последних варианты выполняются с тентовыми крышами. Номинально все варианты должны быть выполнены в небронированной и бронированной версиях, с дополнительным комплектом бронирования, позволяющим быстрое переоборудование в защищенный вариант. Как ожидается, в военное время фактически эксплуатироваться будут только бронированные варианты. Машина имеет также противоминную защиту. Опционально устанавливаются система защита от ОМП, противопылевые фильтры для двигателя, а также комплекс выстреливаемых дымовых гранат и пассивных помех Rheinmetall ROSY.

Для вооружения части машин MTV Manticore законтрактованы 120 (с опционом еще на 10) легких дистанционно управляемых боевых модулей deFNder Light производства бельгийской компании FN Herstal с оснащением пулеметами FN Minimi или FN MAG. Большая часть остальных машин в базовом варианте должна получить люковые ручные бронированные турели с возможностью установки пулеметов FN Minimi, FN MAG, 12,7-мм пулеметов М2 или 40-мм автоматических гранатометов H&K GMG. Спецназовский и полицейский варианты могут дополнительно оснащаться бортовыми турелями для пулеметов и пусковыми установками ПТРК Spike-LR.

Заказанная вооруженными силами Нидерландов новая колесная бронированная машина Iveco MTV (Medium Tactical Vehicle) Manticore в базовом исполнении (с) Iveco Defence Vehicles

Заказанные вооруженными силами Нидерландов варианты новой колесной бронированной машины Iveco MTV (Medium Tactical Vehicle) Manticore (c) Iveco Defence Vehicles

Церемония передачи вооруженным силам Нидерландов первой серийной новой колесной бронированной машины Iveco MTV (Medium Tactical Vehicle) Manticore на оборонно-промышленной выставке NEDS-2023 в Роттердаме, 30.11.2023 (c) Iveco Defence Vehicles

Видео с демонстрацией прототипов: