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ТАСС

В США заявили о согласии всех лидеров G7 продолжать оказание помощи Киеву

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Источник изображения: AP Photo/Evan Vucci

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что его страна выступает за сохранение целостности Украины

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Все лидеры стран - участниц Группы семи (G7) согласились на прошедшем в среду виртуальном совещании с тем, что Западу следует продолжать оказывать помощь Украине. Об этом заявил позднее в тот же день на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Безусловно, Украина обсуждалась. Все лидеры G7 согласились в принципе с тем, что нужно продолжать оказывать поддержку Украине", - сказал представитель Белого дома. При этом он отказался раскрывать детали состоявшихся консультаций, уточнять, предупреждал ли кто-то из лидеров "семерки" американского президента Джо Байдена о готовность прекратить оказание помощи Киеву, если Конгресс США не одобрит новый крупный пакет финансирования для Украины. "Не буду говорить за каждого лидера о том, что они говорили или не говорили президенту [Байдену]", - подчеркнул сотрудник СНБ.

Кроме того, он повторил, что США выступают за сохранение целостности Украины. "Это их война. Им решать, как выглядит победа. Им решать, какие планы осуществлять. Им решать, по каким целям наносить удары. Им решать, где размещать войска на поле боя. Однако позвольте мне ясно сказать: мы хотим, чтобы Украина была целой и свободной. Мы хотим, чтобы их международно признанные границы уважались всеми, в том числе и особенно Россией и господином [президентом РФ Владимиром] Путиным", - заявил Кирби. 

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Страны
Россия
США
Украина
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