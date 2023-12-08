"Девестернизация": отказ от Запада или продолжающийся подъем стран "Глобального Юга"

"Девестернизация" — это не только конец могущества западных брендов, это конец эпохи, доказывает Monde. Экспансия Запада началась с Колумба, но она кончилась уже очень давно, в 1936 году — с объявлением последней "новой колонии". Тогда Италия ненадолго взяла Эфиопию. С тех пор Глобальный Юг все больше задает тон.

Первенство Запада оспаривается уже три десятилетия, с появлением глобализации. Но война между Израилем и ХАМАС еще раз подчеркнула линию не только экономического, но и идейного разлома Запада со странами так называемого "Глобального Юга".

Давайте посмотрим историю понятия "девестернизация". Все знают, что значит быть дезориентированным. Но что именно означает быть "девестернизированным"? Международная реакция на кровавую атаку ХАМАС на Израиль 7 октября еще раз продемонстрировала раскол мира. В то время как западный лагерь в широком смысле (Северная Америка, Австралия, Европа, Япония и т. д.), поддержанный Индией и горсткой других государств, включая Аргентину, Сенегал и Монголию, решительно осудил эту агрессию, подавляющее большинство стран Юга отказались осудить агрессора, ограничившись призывами к деэскалации. Это представляет собой серьезную проблему для Соединенных Штатов, исторического союзника Израиля, а также для Европейского Союза, поскольку "этот конфликт еще раз приводит к дистанцированию или даже к изоляции Запада от остального мира", считает политолог Бертран Бади.

Конфликт из-за Украины для Юга — часть столкновения России с Западом

В течение тридцати лет экономическая глобализация сопровождалась политической и экономической активностью стран "Глобального Юга". Так называют группу стран, которые намерены способствовать сотрудничеству Юг-Юг и которые, прежде всего, больше не хотят придерживаться позиций западного лагеря. Так, организация БРИКС, созданная в 2011 году и объединяющая Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку, три месяца назад расширилась и включила в себя шесть других стран "Юга": Саудовскую Аравию, Аргентину, Египет, ОАЭ, Эфиопию и Иран. Они стремятся оказывать геополитическое и экономическое влияние, в частности, пытаясь обойти всемогущий доллар в международной торговле.

"В странах Юга наблюдается динамика, они хотят утвердить свою идентичность и воспользоваться выгодными последствиями", — добавляет Бертран Бади. Эти страны действуют в соответствии со своими интересами, отсюда и переход от неприсоединения к многостороннему сотрудничеству. По этому пути идут, например, Индия и Бразилия. Поэтому "Глобальный Юг" считает логичным осудить начало СВО на Украине во имя защиты принципа суверенитета, но отвергает западные санкции против России, которая остается экономическим партнером Юга. Более того, для некоторых из них Россия сохраняет ауру СССР, который поддерживал движения за деколонизацию в 1950-х и 1960-х годах. К тому же, они считают, что украинский конфликт - это, прежде всего, конфликт с Западом. И сегодня они осуждают двойные стандарты Запада в отношении Украины и Газы.

В интервью интеллектуальному журналу аналитического центра Terra Nova антрополог Морис Годелье отвечает на вопрос: "Можем ли мы модернизироваться без вестернизации?" По его мнению, "демократия лишь в прошлом была одной из трех основных черт, определяющих Запад, наряду с капитализмом и христианством". Западный экспансионизм, начавшийся с португальских, а затем с испанских мореплавателей, главным из которых оказался Колумб, закончился не сейчас, а в 1936 году. Это год, когда Италия колонизировала Эфиопию.

Конец западного "междусобойчика"

Первоначально техническое и военное превосходство Запада распространилось на экономику с развитием промышленного капитализма в 19 и 20 веках. По мнению Бертрана Бади, "концепция Запада, родившаяся в 1054 году в результате великого раскола между церквями Востока и Запада ("великая схизма" между православием и католицизмом), "продолжала со временем переписываться и трансформироваться, но при этом в значительной степени утратила свою притягательную силу". Наконец, среди претензий к Северу есть неприятие некоего западного "междусобойчика", включая находящихся под доминированием западных держав организаций типа НАТО. Есть также, по словам Бади, стремление получить, наконец, доступ к мировому управлению".

Но "если мир и девестернизируется, то это прежде всего в демографическом плане, поскольку из восьми миллиардов жителей планеты только 15% проживают сегодня в западных странах", — отмечает экономист Жан-Жозеф Буайо. К концу XXI века на африканский континент будет приходиться 40% человечества. Но, добавляет он, "развитие местной идентичности и самоутверждение в странах Юга имеют приоритет над неприятием Запада".

Результаты опроса, проведенного Иваном Крастевым, Тимоти Гартоном Эшем и Марком Леонардом для Европейского совета по международным отношениям, на основе данных двадцати одной страны (одиннадцать европейских стран плюс США, Китай, Россия, Индия, Турция, Саудовская Аравия, Южная Африка, Индонезия, Бразилия и Южная Корея) позволяют нам более детально взглянуть на девестернизацию мира.

Опрос определенно показывает, что западные страны более пессимистично смотрят на свое будущее, чем индийцы, индонезийцы и даже китайцы. Однако в глобальном масштабе Запад сохраняет свою привлекательность: только 5% граждан незападных стран предпочли бы жить в Китае, если бы у них была такая возможность, по сравнению с 56%, которые выбрали бы США или одну из стран ЕС. Этот показатель еще выше в Турции (71%), Бразилии (68%), Южной Африке (65%) и Саудовской Аравии (62%).

Политолог Бруно Тертре также считает, что перед лицом вызова, брошенного западному лидерству, у Запада пока еще осталось довольно много чего хорошего. В октябрьском номере журнала Le Grand Continent он отмечает, что не столько Запад приходит в упадок, сколько остальной мир набирает силу. Мы еще далеки от того, чтобы перейти от девестернизации к формированию постзападного мира.