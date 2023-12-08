Удача все больше отворачивается от Украины

Newsweek: Зеленский столкнулся с чередой неудач

Зеленский в последнее время терпит одни неудачи, пишет Newsweek. Болгария отказалась передать ВСУ бронетехнику, американский конгресс не торопится выделять Украине новое финансирование, а в Киеве президента открыто критикуют.

Бури на юге Украины на прошлой неделе наверняка затруднили осуществление маневра на линии фронта, а вот отказ Болгарии передать Киеву сто единиц бронетехники наглядно показал, какой невезучий человек Владимир Зеленский: беда не приходит одна.

Президент входящей в НАТО Болгарии Румен Радев в понедельник наложил вето на передачу бронетехники, поскольку она нужна его стране для защиты границы. Киеву все тяжелее бороться за сохранение военной поддержки, которую его союзники с радостью оказывали в начале года.

Читайте ИноСМИ в нашем канале в Telegram

Это очередная плохая новость для Зеленского. За последние несколько недель его главнокомандующий заявил, что конфликт зашел в "тупик"; Владимир Путин, не очень-то напуганный санкциями, объявил об увеличении численности российских войск; а мэр Киева Виталий Кличко сказал, что украинский президент "расплачивается за допущенные им ошибки".

"Украину впереди ждут очень трудные времена, — сказал изданию Newsweek научный сотрудник аналитического центра Лондонской школы экономики LSE IDEAS Вук Вуксанович (Vuk Vuksanovic). — И элита, и общество на Западе устали от боевых действий".

Оружие заканчивается

Поддержка Украины является горячей темой в республиканской предвыборной кампании, и директор бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг (Shalanda Young) заявила в понедельник, что американская помощь Киеву может закончиться к концу года, если не будут приняты срочные меры.

Первое процедурное голосование по запросу президента Джо Байдена на выделение 106 миллиардов долларов, включая 61 миллиард долларов для Украины, запланировано на конец этой недели. Очень многое зависит от того, сможет ли крупнейший военный спонсор Киева и дальше предоставлять помощь, которая с момента начала российской военной операции 24 февраля 2022 года достигла 44 миллиардов долларов.

"Поскольку пришла зима, а конгресс активизирует дебаты о дополнительной помощи, вооруженный конфликт вступает в решающую для Украины фазу, — сказал изданию Newsweek старший научный сотрудник и директор Центра Европы и Евразии при Институте Хадсона Питер Раф (Peter Rough). — Сейчас не время ставить под угрозу поддержку Запада, а западным политикам недопустимо колебаться в вопросе предоставления дополнительной помощи Украине".

Вашингтон неоднократно выслушивал требования Киева предоставить ему ракеты ATACMS (армейские тактические ракетные комплексы) большой дальности, которые, как утверждают эксперты, будут иметь решающее значение в борьбе за Крым, занятый Путиным в 2014 году. Зеленский пообещал вернуть этот полуостров Украине.

Но союзники Киева проявляют нерешительность в вопросе поставок других вооружений. В прошлом месяце США заявили, что поставка первой партии бомб малого диаметра наземного базирования (GLSDB) с ракетными двигателями будет отложена до 2024 года.

Германия отказалась передавать свои ракеты большой дальности Taurus. Между тем, государства-члены Европейского Союза не могут договориться в Брюсселе о бюджетной сделке, в рамках которой Украина должна получить 50 миллиардов евро (54 миллиарда долларов). Об этом Financial Times сообщили люди, участвующие в обсуждении данного вопроса. А Венгрия твердо намерена блокировать пакеты помощи.

Зависимость Украины от западной поддержки в условиях все большего нежелания союзников помогать создает серьезные проблемы для Зеленского в преддверии Нового года.

"У Украины нет возможности платить государственным служащим или солдатам без бюджетной помощи, поступающей от США и ЕС", — сказал профессор геополитики Чедомир Несторович (Čedomir Nestorović) из сингапурского филиала Высшей школы экономических и коммерческих наук ESSEC.

"Джо Байден прав, когда говорит, что если западные страны не помогут Украине, Путин победит, — рассказал он Newsweek. — Но он умолчал вот о чем. Если западные страны будут помогать Украине, это не значит, что она победит".

Критика в адрес Зеленского усиливается

В западных столицах возникло разочарование из-за медленного продвижения ВСУ в ходе контрнаступления, начатого в июне и нацеленного на освобождение оккупированных Россией территорий. Многих также застала врасплох пессимистическая оценка главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Он рассказал изданию Economist что "для выхода из этого тупика нам нужно что-то новое, типа пороха, который изобрели китайцы".

Было ли это стремлением умерить ожидания Запада или хитрым призывом к союзникам поставлять Киеву больше оружия, но Зеленский был вынужден опровергнуть заявления Залужного и заявить о дальнейшем сопротивлении и об отказе вести переговоры с Россией.

Мэр Киева и бывший чемпион по боксу в супертяжелом весе Кличко не стал миндальничать и нанес резкий удар, заявив, что Залужный "говорил правду", а Зеленский лгал о ходе военных действий.

Военный аналитик и бывший украинский солдат Виктор Коваленко заявил, что трения внутри военно-политического руководства Украины "не являются чем-то новым".

"Зарубежные СМИ просто не пишут о внутренних проблемах Украины, предпочитая изображать ее хорошо организованной, управляемой и побеждающей, — рассказал он Newsweek. — Но реальность не столь оптимистична, а задержка с утверждением дополнительной помощи в конгрессе США серьезно усилила нервозность в Киеве".

"Это не неудачи Украины, как может показаться. Скорее, это видимый всплеск грязного соперничества внутри украинской политики. Обидно наблюдать такое в критический момент украинского сопротивления", — сказал он.

Однако Коваленко считает, что эти трения "не должны пугать западных партнеров, поскольку у них есть рычаги влияния на ситуацию".

"Запад должен быть больше привержен Украине, — сказал он. — Возобновление финансирования из Вашингтона успокоит взволнованных украинских лидеров".

Медленное продвижение России

Вуксанович из LSE Ideas заявил: "Будет много споров, кто виноват в том, что украинские войска слишком долго держались за Бахмут, и кто виноват в провале контрнаступления, который еще больше ослабил боеспособность вооруженных сил Украины".

Битва за город Авдеевку в Донецкой области очень похожа на кровопролитное сражение за Бахмут (Артемовск). Российские войска усиливают свои атаки и стремятся окружить украинцев.

Представители британского министерства обороны заявили в прошлом месяце, что в ходе боевых действий там "у русских едва ли не самые большие потери за всю операцию" (западные СМИ любят спекулировать на тему "потерь" России, но все их заявления не имеют под собой никакой фактической основы – прим. ИноСМИ). Но по данным Института изучения войны (ISW), в понедельник они продвинулись вперед севернее Авдеевки.

Зеленский рекламировал успехи Украины на Черном море, которые весьма существенны, учитывая, что у его страны нет военно-морского флота. Атаки украинских крылатых ракет и беспилотников вынудили Черноморский флот России покинуть порт приписки в Крыму (Минобороны эту информацию не подтверждает – прим. ИноСМИ).

Однако российский лидер показал, что он настроен на длительную борьбу. На прошлой неделе он утвердил бюджет на 2024 год в размере 410 миллиардов долларов, предусматривающий 70-процентное увеличение расходов на оборону.

Это показывает, что введенные против России санкции не в силах сдержать военную машину Путина. МВФ прогнозирует, что экономика страны в 2024 году вырастет на 1,1 процента, поскольку Москва обходит потолок цен на нефть в 60 долларов, цель которого – сократить ее доходы от продажи энергоресурсов.

"При принятии решений на Западе никогда не учитывалось, что болевой порог у российского государства выше, чем у западных стран", — сказал Вуксанович.

Автор статьи: Брендан Коул (Brendan Cole)