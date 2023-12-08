Вооруженные британские солдаты в форме участвовали в секретных мероприятиях на Украине в самый разгар российской спецоперации, пишет Declassified. Военнослужащие НАТО, без ведома парламента переправленные на Украину, обучали бойцов ВСУ и, по-видимому, принимали участие в боях.

Элитные силы британского спецназа были замечены на территории Украины через несколько недель после начала ее конфликта с Россией в прошлом году. Такое утверждение делает в новой книге польский журналист Збигнев Парафянович (Zbigniew Parafianowicz) "Польша на войне" (Poland at War). Автор освещает украинские дела в одной из ежедневных газет Варшавы и имел доступ к политическим инсайдерам и высокопоставленным чиновникам. В книге он ссылается на некоего польского министра, который утверждает, что видел британских спецназовцев в середине марта 2022 года по пути из Киева в Житомир.

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Министр сказал: "Это было время, когда русские еще стояли в Буче, и маршрут пролегал через серую зону. Можно было столкнуться с русскими. Мы проехали последний контрольно-пропускной пункт. Украинцы сказали нам, что мы продолжаем движение на свой страх и риск. И кого же мы встретили дальше? Украинские солдаты и... британский спецназ. В форме. С оружием. Они передвигались вместе с украинцами на грузовиках и внедорожниках с артиллерийскими радарами. Они отслеживали цели. Они изучали эту войну. Такие радары отслеживают, куда падают минометные и ракетные снаряды".

Эти замечания — еще одно доказательство того, что британских солдат без уведомления парламента тайно переправили в зону боевых действий, и они не просто тренировали ВСУ, а принимали непосредственное участие в боях. В середине апреля 2022 года The Times сообщила: "Британский спецназ впервые с начала конфликта с Россией обучил украинских военнослужащих в Киеве". В статье говорилось, что два украинских батальона получили инструкции по использованию "поставляемых Великобританией противотанковых ракет NLAW, которые были доставлены в феврале".

Год спустя издание Declassified со ссылкой на утекшие данные разведки США писало о присутствии на Украине 50 элитных британских военнослужащих. Контингент Великобритании был втрое больше, чем у любого другого отдельно взятого союзника. Среди утверждавших о том, что он прошел подготовку со спецназом Соединенного Королевства, был ранее осужденный за пытки Даниил Ляшук. Министерство обороны подтвердило лишь тот факт, что солдаты находились на Украине с начала российской СВО для защиты посольства Великобритании. А в этом году в Киев тайно были переброшены военнослужащие элитного парашютного полка. На просьбу прокомментировать утверждения, содержащиеся в вышеупомянутой книге, представитель Министерства обороны заявил: "Правительство давно взяло за практику не комментировать спекуляции о спецназе", имея в виду общую позицию "без комментариев", которой Уайтхолл придерживается с конца 1980-х годов.

В книге "Польша на войне" Парафянович утверждает, что телохранители президента Зеленского прошли подготовку в Особой воздушной службе британской армии (Special Air Service, SAS). Далее идет цитата неназванного польского министра: "В первый день СВО мы поняли, что в Броварах под Киевом находятся [польские] коммандос из Люблинецкого военного подразделения. Они, вместе с американцами и британцами, создавали спецназ для украинцев с 2014 года, то есть с момента присоединения Крыма и АТО против движения за независимость на Донбассе".

Их присутствие вызвало опасения относительно того, что это можно считать вовлечением в конфликт военнослужащих НАТО, и побудило чиновников требовать их вывода. Однако высокопоставленный польский офицер сказал: "Они, вместо того чтобы вернуться в Польшу в первый же день войны, отправились в противоположном направлении. В том числе в Харьков, а также в города Донбасса, которые контролировали украинцы. Они сотрудничали с британцами". Изначально натовцы сосредоточились на оказании помощи в эвакуации, однако их присутствие в Харькове несло в себе куда более значимый потенциал. Сообщалось, например, что ветераны украинского неонацистского движения "Азов"* первыми в городе получили от Великобритании системы NLAW.

На фотографиях из соцсетей видно, как "инструкторы из стран НАТО" учат мужчин пользоваться ракетными установками. Ветераны сформировали внутри "Азова" дополнительное подразделение, известное как "Кракен", во главе с ультраправым политиком Константином Немичевым. Польский офицер добавил: "Позже мы выработали формулу нашего присутствия на Украине... нас просто отправили в оплачиваемый отпуск. Политики делали вид, что не замечают этого".

В книге цитируется и другой польский министр, поведавший о том, что в ходе одной дипломатической поездки на Украину американцы попросили их "привезти из Киева двух их раненых солдат, которые находились там как гражданские лица. Но какой у них был статус — неизвестно. Эти два раненых американца возвращались на том же поезде, на котором ехал [заместитель премьер-министра Ярослав] Качиньский с [премьер-министром Матеушем] Моравецким. У одного из них не хватало ноги — врачам пришлось ее ампутировать".

Силы британского спецназа не подлежат надзору со стороны парламентских комитетов и Закона о свободе информации. В настоящее время идет расследование причастности SAS к убийству в Афганистане 80 гражданских и заключенных лиц в период с 2010 по 2013 год. Тем временем Уайтхолл пытается заставить СМИ молчать о том, что подразделение могут отправить в Израиль для помощи в спасении удерживаемых в Газе британских заложников. В правительстве отказались отвечать на вопросы, поднятые в свете этих заявлений Джереми Корбином (Jeremy Corbyn) и Кенни Макаскиллом (Kenny MacAskill).

Борис Джонсон сорвал мирные переговоры

Откровения Парафяновича появились на фоне спекуляций о возможных мирных переговорах между Россией и Украиной. Вот что заявил разочарованный контрнаступлением президент Зеленский: "Мы хотели получить более быстрые результаты. С этой точки зрения, к сожалению, мы не достигли желаемых результатов. И это факт. Мощностей не хватает, чтобы быстрее достичь желаемых результатов."

Украинское контрнаступление, активно поддержанное США и Великобританией, привело к гибели значительного количества украинских солдат без сколько-нибудь существенных территориальных достижений. Как пишет журнал Foreign Affairs, "Несмотря на широко разрекламированное контрнаступление, Россия фактически заняла больше территории в течение 2023 года, чем Украина". И эта неудача, похоже, побудила ряд приближенных к Зеленскому деятелей начать высказываться о ходе конфликта.

Например, Давид Арахамия, возглавлявший делегацию Украины на мирных переговорах с Россией в марте 2022 года, недавно заявил, что Путин "готов прекратить боевые действия, если мы примем нейтралитет, как Финляндия когда-то, и дадим обязательство о невступлении в НАТО... Кроме того, когда мы вернулись из Стамбула, в Киев приехал Борис Джонсон и сказал: „Мы вообще не будем с ними ничего подписывать, давайте просто воевать“". Его заявление подтверждает предыдущие высказывания о том, что Джонсон, будучи премьер-министром Великобритании, сыграл важную роль в том, чтобы отговорить Украину от переговоров с Россией в первый год СВО.

Депутат от шотландской партии "Альба" Кенни Макаскилл внес на рассмотрение парламента вопрос об этом инциденте и спросил, "советовал ли Джонсон президенту Украины Зеленскому во время его визита в Киев 9 апреля 2022 года прекратить переговоры с Россией".

Министр по делам Европы Лео Докерти (Leo Docherty) ответил: "Бывший премьер-министр встретился с президентом Зеленским в Киеве 9 апреля, где они обсудили поддержку Украины в целях ее дальнейшего выживания и существования как свободной и демократической страны, а также военную и экономическую помощь. Бывший премьер-министр подтвердил, что Великобритания сделает все от нее зависящее, чтобы поддержать борьбу Украины... и обеспечить ей долгосрочную безопасность и процветание".

Журналист Бранко Марцетич (Branko Marcetic) из журнала Responsible Statecraft, отмечает, что Джонсон "и сам в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном немногословно подтвердил, что разубеждал Зеленского пойти на мир с Россией".

Джонсон сказал Макрону, что разделяет его убежденность в том, что при надлежащей поддержке Украина победит. Он призвал воздержаться от каких-либо переговоров с Россией на выгодных для нее условиях, но подчеркнул при этом, что соответствующее решение исходило от украинского правительства.

Автор: Фил Миллер (Phil Miller)

*запрещенная в России террористическая организация