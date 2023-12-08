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ТАСС

Подоляк заявил, что украинское наступление не дало желаемого результата

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

По словам советника главы офиса президента Украины, в настоящее время вносятся "коррективы в тактической и стратегической сфере"

ВЕНА, 6 декабря. /ТАСС/. Украинское наступление не дало желаемого результата и продвигается медленнее, чем хотели бы в Киеве. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Да, наступление не дало результатов, которых мы бы хотели достичь. Да, мы бы хотели, чтобы оно продвигалось быстрее. Но тогда нужно говорить и о других вещах. Нам нужно больше военной техники и технологичное преимущество", - сказал он в интервью газете Die Presse.

Он добавил, что сейчас вносятся "коррективы в тактической и стратегической сфере". По словам советника президента, Украине также требуется "гораздо больше" ракет большой дальности.

Украинская армия с начала июня вела безуспешные попытки наступления. По данным главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, за полгода Киев потерял более 125 тыс. человек и свыше 16 тыс. единиц вооружения. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что наступление так и не принесло Украине значимых результатов. 

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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