Войти
Интерфакс-АВН

США выделяют военную помощь Украине на $175 млн

117
0
0
Источник изображения: topwar.ru

Госдеп предупреждает, что это будет одним из последних пакетов помощи Киеву, если Конгресс не выделит дополнительные средства

Вашингтон. 6 декабря. ИНТЕРФАКС - Вашингтон выделяет очередной транш военной помощи Украине на сумму в $175 млн, говорится в заявлении Госдепартамента, распространенном в среду.

В нем отмечается, что в этом пакете используются "ограниченные ресурсы из тех, которые еще остаются доступными для помощи Украине". Пакет предусматривает поставки оружия и техники, включая боеприпасы для систем ПВО, дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, артиллерийские снаряды, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты, противотанковое вооружение.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
HIMARS
Похожие новости
11.09.2023
Очередной пакет американской военной помощи Украине по линии USAI
31.08.2023
Forbes: Украина может установить американские ракеты Sidewinder на МиГ-29 и Су-27
05.01.2023
США заявили о планах в ближайшее время предоставить Украине новую военную помощь
04.01.2023
НАТО поставляет ВСУ рухлядь и металлолом
26.12.2022
"Украине дали, а члену НАТО — нет". Турки возмущены поставками Patriot Киев
30.08.2022
"Шайка наркоманов бросает людей на смерть": Аксенов назвал "виртуальным" наступление ВСУ под Херсоном
09.08.2019
Ракетное противостояние расколет Европу
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.12 01:48
  • 288
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 08.12 00:40
  • 57239
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.12 21:57
  • 2
О позиционном тупике на б. Украине
  • 07.12 21:30
  • 1
В США ужаснулись темпам строительства российских атомных подлодок
  • 07.12 21:20
  • 2
В США испытали систему РЭБ в ранце
  • 07.12 18:12
  • 160
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 07.12 15:26
  • 0
Беларусь способна предоставить заводские боеприпасы для ударных БПЛА ВС РФ
  • 07.12 14:49
  • 0
Польские политики рассказали о британском и польском спецназе на Украине и отправке оружия Киеву без ведома минобороны
  • 07.12 11:10
  • 1
В «ИЦС» объявили о разработке нового поколения речных судов «Заря»
  • 07.12 07:03
  • 1
Запущена линия автоматизированной сборки Ил-76МД-90А, это позволит собирать в четыре раза больше тяжёлых транспортных самолётов
  • 06.12 17:52
  • 0
Белорусский беспилотник для СВО
  • 06.12 16:22
  • 2
ЗРК «Тор-М2КМ» усиливает ПВО кораблей ВМФ России
  • 06.12 14:25
  • 2
«Взрывать и заваливать тоннели бессмысленно»: чем хорош и опасен новый план ЦАХАЛ
  • 06.12 14:08
  • 0
ОДКБ: Миротворческий потенциал Организации будет только расти
  • 05.12 17:59
  • 1
В зоне СВО начали применять водный внедорожник Alligator