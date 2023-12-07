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ТАСС

Reuters: ЕС в 2023 году смог поставить Украине 480 тыс. снарядов вместо 1 млн

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Наиболее востребованные Украинской стороной 155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов
Наиболее востребованные Украинской стороной 155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов.
Источник изображения: © AP Photo / Matt Rourke

По данным агентства, инициатива ЕК по ускоренному производству снарядов, предусматривающая размещение контрактов через Европейское оборонное агентство, позволила произвести для Киева лишь около 60 тыс. снарядов

БРЮССЕЛЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Евросоюз в 2023 году смог поставить Украине 480 тыс. артиллерийских снарядов вместо обещанного 1 млн, сообщило агентство Reuters.

Агентство уточнило, что ключевая инициатива Еврокомиссии по ускоренному производству снарядов, предусматривающая размещение контрактов через Европейское оборонное агентство, позволила произвести для Киева лишь около 60 тыс. снарядов. 

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Страны
Украина
Проекты
Евросоюз
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