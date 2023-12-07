Reuters: ЕС в 2023 году смог поставить Украине 480 тыс. снарядов вместо 1 млн

По данным агентства, инициатива ЕК по ускоренному производству снарядов, предусматривающая размещение контрактов через Европейское оборонное агентство, позволила произвести для Киева лишь около 60 тыс. снарядов
БРЮССЕЛЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Евросоюз в 2023 году смог поставить Украине 480 тыс. артиллерийских снарядов вместо обещанного 1 млн, сообщило агентство Reuters.
Агентство уточнило, что ключевая инициатива Еврокомиссии по ускоренному производству снарядов, предусматривающая размещение контрактов через Европейское оборонное агентство, позволила произвести для Киева лишь около 60 тыс. снарядов.