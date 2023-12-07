Reuters: ЕС в 2023 году смог поставить Украине 480 тыс. снарядов вместо 1 млн

Наиболее востребованные Украинской стороной 155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов.

По данным агентства, инициатива ЕК по ускоренному производству снарядов, предусматривающая размещение контрактов через Европейское оборонное агентство, позволила произвести для Киева лишь около 60 тыс. снарядов

БРЮССЕЛЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Евросоюз в 2023 году смог поставить Украине 480 тыс. артиллерийских снарядов вместо обещанного 1 млн, сообщило агентство Reuters.

Агентство уточнило, что ключевая инициатива Еврокомиссии по ускоренному производству снарядов, предусматривающая размещение контрактов через Европейское оборонное агентство, позволила произвести для Киева лишь около 60 тыс. снарядов.