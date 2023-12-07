ОДКБ: Миротворческий потенциал Организации будет только расти.

Чуть больше недели прошло с того дня, как завершил свою работу очередной саммит ОДКБ в Минске, а в экспертной среде обмен мнениями о его содержании и результатах продолжается.

По сути, заседание Совета ОДКБ, которое прошло 23 ноября, фактически завершило председательство Беларуси в Организации. Формальная передача казахстанской стороне функции председателя состоится 31 декабря уходящего года. Соответственно прошедшее мероприятие носило отчётно-итоговых характер.

Выступая перед участниками встречи, президент Беларуси Александр Лукашенко напомнил, что в течение 2023 года страны ОДКБ провели комплекс учений по укреплению военной составляющей организации. В октябре Минск стал площадкой для крупной международной конференции по евразийской безопасности.

В свою очередь, президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета в узком составе, отметил, что за прошедший период получили развитие контакты ОДКБ с Китаем и странами СНГ. Российский лидер высоко оценил совместные усилия по совершенствованию Коллективных сил быстрого развертывания и оперативного реагирования, авиационных и миротворческих сил ОДКБ. Проведен целый ряд мероприятий по поддержанию боевой готовности систем управления и повышению выучки военных кадров. Владимир Путин рассказал и об операции ОДКБ «Наёмник», направленной на пресечение вербовки и перекрытие каналов выезда граждан стран Организации для участия в деятельности международных террористических группировок. Также было отмечено и расширение сферы сотрудничества стран ОДКБ. Например, заработал координационный совет Организации по биологической безопасности. В фокусе его внимания – вопросы предотвращения угроз, связанных с разработкой и применением биологического оружия, обеспечения радиационной, химической и медицинской защиты. Кроме того, Путин затронул тему расширения военно-технического сотрудничества между государствами – членами ОДКБ. В этом активно участвует созданная по инициативе России межгосударственная военно-экономическая комиссия Организации.

В целом можно было бы сказать, что завершающийся год для ОДКБ прошёл продуктивно. Однако, не все эксперты разделяют такую точку зрения. Они указывают, что в вопросах разрешения кризисных ситуаций и недопущения дальнейшей дестабилизации в зоне ответственности ОДКБ год оказался не слишком удачным. Например, если пограничный конфликт Таджикистана и Кыргызстана удалось потушить, то противостояние Армении и Азербайджана спровоцировало довольно резкие демарши Еревана в отношении ОДКБ.

Отдельные аналитики вообще считают, что ОДКБ сейчас не является организацией, которая реально способна разрешать какие-либо конфликты. «ОДКБ продолжает принимать какие-то решения по совместным учениям либо по обмену информацией в военной сфере, налаживанию синхронизации сотрудничества в оборонной промышленности или по внутреннему развитию войск, но не будет какого-то коренного изменения того, что происходит сейчас», – высказывает своё мнение вице-президент исследовательского центра GLOBSEC Елена Кудько.

Со своей стороны хочется напомнить госпоже вице-президенту о блестяще проведенной операции ОДКБ в Республике Казахстан. Почти год назад, 5 января 2022 года президент республики Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ с просьбой о помощи, ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету страны, вызванной, в том числе, вмешательством извне. Прибывшие в Казахстан Коллективные миротворческие силы Организации оперативно стабилизировали и нормализовали обстановку, восстановили конституционный порядок.

Кроме того, следует заметить, что встречу в Минске анализировали также и многие авторы русскоязычных аналитических Telegram-каналов, которые положительно высказались о состоявшемся мероприятии и его итогах. Например, Telegram-канал «Мейстер» пишет, что среди интересных моментов, которые бы хотелось отметить, – это вопрос единства Организации. «Несмотря на то, что Запад последовательно старается вбить клин между Россией и её соседями, вызвать раскол в ОДКБ не получается»,– указывает «Мейстер». «Даже Армения, где прозападные симпатии Пашиняна влияют на вектор ее сотрудничества с ОДКБ, несмотря на пересуды в СМИ, из Организации выходить не намерена».

Действительно, тема единства Организации проходила лейтмотивом через всё мероприятие.

В своём выступлении президент России Владимир Путин указал на то, что команда всех участвующих в заседании государств в течение года проводила активную работу, способствующую упрочению союзнических связей на принципах взаимного уважения и учета интересов друг друга.

Напомним, что белорусское председательство в ОДКБ проходило под девизом «Через солидарность и сотрудничество – к миру и безопасности». «На внутреннем контуре мы стремились повысить государственную сплоченность ОДКБ в целях укрепления самой Организации, а также обеспечения безопасности и стабильности в зоне ответственности», – пояснил во время встречи Александр Лукашенко.

Президент Беларуси также высказался и по вопросу членства Армении в ОДКБ. «Не будем это скрывать – обсуждали ситуацию на Кавказе и некоторые неудовлетворённости одного из членов Совета коллективной безопасности. Мы пришли к единому выводу, что проблемные вопросы всегда были, будут, и если мы намерены их решать, то их надо решать за столом переговоров. А не делать демарши без причины. Мы выразили определенное мнение и пожелания, что, скорее всего, в Питере, все-таки экономическое мероприятие, мы увидим наших армянских друзей», – уверен Александр Лукашенко.

Другими словами, ситуацию с Арменией в ОДКБ рассматривают как рабочий момент – трудный, но в принципе решаемый вопрос. Подобные ситуации встречаются в любых объединениях и военных блоках. Например, конфронтация Польши и ЕС по вопросу верховенства права, или взаимоотношения Турции и НАТО, членом которого она является с 1952 года, но в последнее время активизировала свои военные связи с Россией и Китаем. Примеров много, главное в этом вопросе – это выбор стороны и единство взглядов.

Эту тему хорошо раскрыл председатель Либерально-демократической партии Беларуси (ЛДПБ) Олег Гайдукевич, выступая в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА. «Мы должны быть сильными. У нас путь один. С сильными всегда будут говорить. Посмотрите, как Россия себя повела и мы. Россия долго хотела, чтобы с ней вели диалог. <…> Но на Западе почему-то решили, что Россия не заслуживает этого разговора, что её можно поломать. Силой поломать. <…> Россия показала силу. Сейчас все западные аналитики говорят: военным путем Россию победить не получится. Надо что-то делать. Что говорят про Беларусь? 2020 год – «мы её задушим санкциями, мы её сможем взорвать изнутри терактами». Прошло три года. Санкции не сработали. С терроризмом, экстремизмом жёсткая и бескомпромиссная борьба, силовые структуры справляются и будут справляться. Что происходит сейчас? Попытка вести с нами диалог. Но мы будем вести диалог уже по-другому, только на равных, только с учётом национальных интересов», – заявил председатель ЛДПБ.

Подтверждением слов Олега Гайдукевича могут выступать первые результаты Всемирного саммита по борьбе с изменением климата, начавшего работу в Дубае. Конструктивная политика на языке традиционной дипломатии, взаимоуважение, признание разнообразия политических мнений и равных прав всех членов мирового сообщества – вот базис, за который выступают Россия и Беларусь, выстраивая свои взаимоотношения с субъектами мировой политики, и тем самым притягивают к себе союзников и единомышленников.

Очевидно, что единство во взглядах на будущее ОДКБ присутствовало и среди участников заседания Совета ОДКБ. Судя по количеству подписанных документов и их направленности, все лидеры стран ОДКБ признают главную идею – надо укреплять Организацию. Кроме того, как сказал президент РБ, «предстоит найти новые пути и механизмы по повышению авторитета ОДКБ».

В условиях обостряющегося противостояния между коллективным Западом, пытающимся сохранить однополярную модель мира во главе с США, и остальным человечеством, выступающим за многополярность мироустройства, в качестве основного инструмента силовой борьбы западная цивилизация использует блок НАТО. Поэтому не удивительно, что для прогрессивной части мирового сообщества проблема поиска противовеса Североатлантическому блоку приобретает актуальность.

Именно об этом, не акцентируя внимания на деталях, заявил генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, выступая перед журналистам по итогам саммита. Он отметил, что «сейчас ОДКБ вступила в новый этап своего развития, а из-за осложняющейся мировой обстановки растет востребованность Организации». «Реагируя на новые вызовы и угрозы, Организация совершенствуется, модернизируется», – уточнил генсек. По его словам, ОДКБ является не только военно-политической организацией, но и частью глобальной безопасности. «Мы считаем, что миротворческий потенциал ОДКБ в последующем будет очень востребован», – сказал Тасмагамбетов.

Владимир Вуячич