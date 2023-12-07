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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Белорусский беспилотник для СВО

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БПЛА «Буревестник-МК»
БПЛА «Буревестник-МК».
Источник изображения: belvpo.com

По имеющейся информации, после прошедшей в Московском ВДНХ выставке «Россия», российская сторона всерьез заинтересовалась белорусским тяжелым БПЛА «Буревестник-МК», который был представлен для широкой аудитории.

Что же из себя представляет новый белорусский БАК в плане боевых возможностей, технических и эксплуатационных характеристик? «Буревестник-МК» способен одинаково успешно выполнять как ударные, так и разведывательные (с оперативной передачей полученной информации на командные пункты) задачи.

По мнению многих военкоров и экспертов, по-прежнему отмечается ряд существенных проблем с поражением и разведкой целей на больших расстояниях в зоне СВО. Противник почти беспрепятственно осуществляет управление войсками, производит ротации, снабжает свои войска на передовой необходимым имуществом и боеприпасами. Поэтому, как говорится, чем черт не шутит. Вероятно, доступный, по российским меркам, белорусский беспилотник сможет удачно вписаться, как для решения разведывательных, так и огневых задач в глубоком тылу противника.

В цифрах ТТХ тяжелого белорусского БАК выглядят следующим образом:

– максимальная взлетная масса, кг – 320;

– скорость, км/ч:

– крейсерская – 80−125;

– максимальная – 250.

– мощность силового агрегата, л. с.(кВт) – 62 (45,6);

– диапазон рабочих высот, м – 200−5000;

– размах крыла, м – 9,24;

– продолжительность полета, ч – около 10.

В ходе выставки особое внимание профильных специалистов было обращено на способность гарантированно обеспечивать качественную передачу информации и связи на дальность до 290 км (прим.: у турецкого «Байрактара-ТБ2» - до 150 км). Важным при этом представляется то, что передача сигнала управления на БПЛА, равно как и получение от него разведывательной информации, осуществляется в режиме реального времени. Проще говоря, задержка сигнала даже на столь серьезном расстоянии практически не ощущается.

По утверждению разработчика, находящийся в автономном режиме полета по специально составленной программе разведывательно-ударный БАК «Буревестник-МК» за десять часов полета способен преодолевать более 1000 км, однако это не предел. В ближайшей перспективе ожидается увеличение этого параметра как минимум в полтора раза.

Стоит также заметить, что работа мониторингового оборудования БАКа по ведению разведки не зависит от времени суток. В условиях прямой радиосвязи максимальный радиус применения составляет порядка 100 км, а при использовании двух ретрансляторов значение этой характеристики вырастает более чем в 5 раз. В дополнение к пилотажно-навигационному комплексу, БАК белорусского производства берет на борт порядка 80 кг полезной нагрузки. Белорусским разработчикам стоит задуматься лишь над защитой каналов связи и противодействию вражеских РЭБ. Вероятно, работы уже ведутся в данном направлении. В таком случае дрон станет настоящим «архангелом возмездия».

И в заключение – о специальной нагрузке «Буревестника-МК». Беспилотник способен нести специальную нагрузку в виде управляемого и неуправляемого ракетного вооружения.

Таким образом, есть все основания полагать, что в скором времени мы сможем увидеть, как белорусский «Буревестник» вносит свой вклад в победу СВО.

Николай Крылов

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Страны
Белоруссия
Россия
Проекты
БПЛА
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