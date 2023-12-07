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Запущена линия автоматизированной сборки Ил-76МД-90А, это позволит собирать в четыре раза больше тяжёлых транспортных самолётов

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Ил-76МД-90А
Ил-76МД-90А.
Источник изображения: ОАК

Производство «транспортников» Ил-76 ставят на поток

Задача в разы увеличить производство Ил-76МД-90А вызвала необходимость технического перевооружения завода-изготовителя. Один из этапов модернизации производства уже завершён: как сообщает «Коммерсантъ», на ульяновском заводе «Авиастар-СП» запущена линия автоматизированной сборки, она позволит нарастить объём выпуска Ил-76МД-90А в четыре раза.

Поточная линия представлена десятью роботизированными станциями, на которых осуществляется соединение отсеков фюзеляжа, крыла и хвостового оперения, а также происходит монтаж силовых установок и различных систем «транспортника». Линия оснащена лазерными датчиками, которые обеспечивают высокую точность стыковки всех элементов: сенсоры позиционируют многотонные детали с точностью до десятой доли мм.



Напомним, Ил-76МД-90А — это модернизированная версия Ил-76: более 70% систем и агрегатов новые (включая более мощные двигатели и обновлённые шасси с большим запасом прочности), появился цифровой автопилот. Ил-76МД-90А позволяет перевезти до 60 тонн груза на расстояние до 4 тыс. км.

 

 

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