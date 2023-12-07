В «ИЦС» объявили о разработке нового поколения речных судов «Заря»

«Заря-М»/«Заря-Мax», проектное изображение

Стало известно о том, что специалисты «Инженерного центра судостроения» приступили к разработке скоростных речных судов с малой осадкой «Заря-М» и «Заря-Мax», которые будут выполнять региональные пассажирские перевозки на реках в европейской части страны.

Данные суда должны сохранить преимущества легендарной советской серии речных теплоходов модели «Заря Р-83», работавших на местных линиях между небольшим городами, деревнями и крупными дачными поселками, где не развита дорожная сеть, а реки имеют малые глубины. Водометные движители обеспечивали им скорость до 40 километров в час, а принимать и выгружать пассажиров эти суда могли даже на неподготовленный берег.

Советский теплоход «Заря Р-83»

Как сообщается, разрабатываемые «Заря-М» и «Заря-Мax» будут иметь пассажировместимость 80 и 120 человек соответственно, а количество членов экипажа не превысит трех человек. В зависимости от модификации судна проектная скорость составляет от 35 до 45 км/ч. По другим техническим характеристикам «Зари-М» и «Зари-Мax» информации нет, хотя говорится о поворотных креслах для экипажа, для изготовления которых будет применяться гигиенический медицинский полиуретан, благодаря чему кресло сможет принимать удобную форму, уменьшая нагрузки на позвоночник и снижая риск возникновения у членов экипажа профессиональных заболеваний. Также упоминаются кормовой судовой обзор, удобные выносные обзорные зеркала и палуба, имеющая пористое каучукосодержащее покрытие, значительно снижающее как вибрацию при движении, так и тряску при волнении.

Макс Антонов