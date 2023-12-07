Новый военный альянс AUKUS построит глобальную сеть космического наблюдения

РЛС

Новый военный альянс Австралии, Великобритании и США (AUKUS) расширяет сферу своего влияния. К его первому амбициозному проекту по строительству в США атомной подводной лодки с обычным вооружением для ВМС Австралии вскоре добавится еще один. Речь идет о создании системы радиолокационного обнаружения DARC для непрерывного мониторинга космического пространства на геосинхронной орбите.

Технология для системы DARC уже частично протестирована военно-космическими силами США. В рамках проекта предстоит построить три станции слежения в каждой стране-участнице AUKUS: первую станцию — в Австралии уже через два года, а в Великобритании и США — к 2030 году. Станции DARC будут обладать более высокой чувствительностью, точностью, производительностью и избирательностью при отслеживании объектов из космоса по сравнению с ныне действующими космическими РЛС. С их помощью, в частности, находящиеся на околоземной орбите разведывательные спутники с высоты 36 000 км смогут фиксировать старты межконтинентальных баллистических ракет. Помимо этого, с помощью DARC страны AUKUS смогут выявлять потенциальные угрозы для военных и гражданских спутников и совершенствовать системы управления спутниковыми группировками.

Александр Агеев