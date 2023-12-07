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Газета.ru

«В одной из стран-партнеров». Как появилась информация о поставке Баку снарядов для ВСУ

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Источник изображения: Телеграм-канал "Bochkala_WAR"

В Баку опровергли сообщения о поставке снарядов Киеву азербайджанской компанией

В азербайджанской компании Palladium опровергли информацию о производстве боеприпасов для ВСУ. С опровержением также выступило агентство развития медиа Азербайджана. О том, что Азербайджан занимается изготовлением 122-миллиметровых снарядов для нужд ВСУ, случайно оповестил украинский журналист Бочкала. Он якобы побывал на производстве боеприпасов в одной из зарубежных стран и отчитался об этом фотографией. На снимке видна символика Palladium. Подробности - в материале «Газеты.Ru».

Баку все отрицает

Компания Palladium опровергла информацию о производстве боеприпасов для ВСУ на территории Азербайджана, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу предприятия.

«Компания Palladium хочет засвидетельствовать, что фото и видео, на которых якобы изображено производство снарядов калибра 122 миллиметра для Украины, распространенные в СМИ и социальных сетях, не имеют никакого отношения к нашей компании», - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что законодательство Азербайджана не дает права частным компаниям производить продукцию военного назначения. Кроме того, в Palladium заявили о партнерских взаимоотношениях с Россией и нейтральной позиции в вооруженном конфликте на Украине.

Также причастность Palladium к производству и поставкам снарядов для ВСУ опровергло агентство развития медиа Азербайджана. Согласно сообщению ведомства, Азербайджан оказывает Украине только гуманитарную поддержку.

«Фотография человека, который, как утверждается, является журналистом, с украинским флагом, не имеет никакого отношения к Азербайджану»,- говорится в заявлении.

Незаметный логотип

Информацию о том, что Украина организовала производство 122-миллиметровых снарядов для нужд ВСУ на территории Азербайджана, "случайно раскрыл" украинский военкор Роман Бочкала, сообщили в Telegram-канале телеканала RTVI.

Как пишет издание, Бочкала в своем Telegram-канале опубликовал пост, в котором сообщил о начале производства снарядов для гаубицы Д-30. Военкор выложил фотоотчет своей поездки на производство, уточнив, что оно налажено в одной из «стран-партнеров».

"На одной из фотографий из цеха, где Бочкала держит флаг, на двух колоннах слева и справа от него размещены информационные стенды с символикой азербайджанской группы компаний Palladium", - отметили в RTVI.

В настоящее время этой записи на канале журналиста нет.

По информации РБК, в группу компаний Palladium входит Palladium Defense and Security Solutions, которая занимается поставкой военной техники, а на сайте среди партнеров значится «Укроборонпром» - объединение предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины под государственным управлением. Также среди компаний партнеров указаны «Рособоронэкспорт» и российский концерн «Калашников».

Сербские боеприпасы

В конце зимы 2023 года похожая ситуация произошла с Сербией. В Twitter 27 февраля появились снимки документов, которые указывали на то, что боеприпасы от сербской компании Krusik попали на Украину через Стамбул и Братиславу. В публикации говорилось о 3,5 тыс. единиц 122-мм реактивных снарядов под маркой М-21 «Град» с дальностью 20 км.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 2 марта заявила, что Москва запросила у Сербии официальную позицию по поставкам оружия Украине.

3 марта сербская оборонная компания опровергла поставки боеприпасов на Украину. Затем министр обороны Милош Вучевич заявил, что Сербия не занимается поставками оружия Украине. По его словам, ни одна ракета, мина или снаряд сербского производства с начала СВО "не были охвачены договором" и не поставлялись так, чтобы конечным потребителем выступила одна из сторон конфликта.

Корея, Финляндия, Германия

Американская газета Washington Post 5 декабря написала, что Южная Корея поставила Украине больше боеприпасов, чем все страны Евросоюза вместе взятые. Сколько именно Сеул поставил Киеву единиц снарядов - не уточняется.

«Снаряды начали поступать в начале года, что в конечном итоге сделало Южную Корею поставщиком артиллерийских боеприпасов для Украины крупнее, чем все европейские страны вместе взятые», - говорится в сообщении издания.

В 13 ноябре глава южнокорейского минобороны Син Вон Сик на брифинге по итогам встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином заявил, что Южная Корея приняла решение продолжить оказывать поддержку Украине по просьбе США.

В тот же день стало известно, что производство артснарядов для Украины начинает Финляндия. Как написала газета IltaLehti со ссылкой на сообщение министра обороны Финляндии Антти Хяккянена, стоимость производства боеприпасов для Украины составит десятки миллионов евро.

2 декабря немецкий оружейный концерн Rheinmetall сообщил о планах по выпуску первых бронемашин на Украине в 2024 году. Технику собираются производить на предприятии, которое Украина и Rheinmetall AG основали в октябре 2023 года.


Анастасия Новикова

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Продукция
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