Новая армия станет внешнеполитическим козырем России.

Президент России подписал указ об увеличении штатной численности ВС РФ. Данное решение принято на фоне международной нестабильности и появления новых угроз для Москвы. Однако эксперты уверены, что исполнение документа не только обезопасит страну, но и параллельно решит ряд важнейших задач. О каких конкретно изменениях идет речь и как это отразится на экономике и внешней политике России?

На прошлой неделе стало известно о том, что Владимир Путин подписал указ, согласно которому штатная численность Вооруженных сил России будет увеличена почти на 170 тысяч. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. Таким образом, общее количество сотрудников ВС РФ вырастет до 2 209 130 человек, из которых 1 млн 320 тысяч – военнослужащие.

Глава государства поручил правительству предусмотреть выделение Министерству обороны средств из бюджета страны, необходимых для реализации указа. При этом документ от 25 августа 2022 года, регламентировавший штатную численность Вооруженных сил, признан утратившим силу.

Данное решение обосновано увеличением количества угроз для России, пояснило военное ведомство в официальном Telegram-канале. Подчеркивается, что в условиях СВО, при сохранении расширяющегося НАТО и наращивании потенциала тактических ядерных сил у стран-членов альянса, заявленная политика является адекватной реакцией на агрессивные действия противников Москвы.

Примечательно, что план будет реализован за счет поэтапного набора в армию контрактников. Таким образом, увеличение призыва срочников, равно как и проведение мобилизации, не планируется. Напомним, с начала 2023 года на службу в Российскую армию в интересах СВО приняли более 452 тыс. человек. Об этом заявлял замглавы Совета безопасности страны Дмитрий Медведев.

Расширение состава ВС РФ за счет контрактников – верное решение, потому что контрактники делают выбор в пользу армии по своей воле, считает Франц Клинцевич, лидер Российского союза ветеранов Афганистана, экс-сенатор. В экспертном сообществе также поддержали увеличение численности ВС РФ, поскольку оно повлечет за собой развитие военной промышленности и смежных отраслей экономики.

"Увеличение численности ВС РФ – это не просто пополнение личным составом, не просто воссоздание старых и формирование новых объединений, соединений и частей. Армия – это сложнейший, многосвязный организм. Просто добавить в него новый условный полк невозможно, ведь его необходимо расположить и вооружить", – считают авторы отраслевого Telegram-канала "Взгляд человека в лампасах".

"Солдат нужно обучить и обеспечить всем, без чего не представляется возможным выполнение боевых задач. Таким образом, новые полки – это военные городки, полигоны, аэродромы. Разумеется, все перечисленное нужно организовать и профинансировать", – подчеркивают эксперты.

"Новые официальные данные о составе Вооруженных сил, а также сравнение их со старыми цифрами говорят о том, что штатная численность увеличена примерно на 170 тыс. бойцов и офицеров. Но что это означает на практике? Одна дивизия состоит из двух-четырех полков. Это несколько тысяч человек, которые объединяются в корпуса и армии до 100 и более тысяч", – акцентируют они.

"Кроме того, как опять же официально объявлено, с января текущего года на военную службу по контракту принято 452 тыс. человек. Эти люди пришли сами, они добровольцы, они мотивированы сражаться, в отличие от выловленных на улице украинцев. То есть можно с уверенностью сказать, что Россия не нуждается в новой волне мобилизации", – уточняют авторы.

"Потребность в личном составе успешно закрывается данной категорией граждан. Однако, помимо собственно боевых частей, в Российской армии должны появиться новые военные училища – как общевойсковые, так и специализированные. Было бы неплохо увидеть образовательные учреждения авиационной или медицинской направленности", – отмечают эксперты.

"Сотням тысяч новых бойцов остро необходим квалифицированный командный состав. При этом действующих предводителей соединений и частей ожидает стремительный служебный рост. Как только из новоприбывших будут надлежащим образом сформированы и подготовлены новые полки, дивизии и армии, и эти части и соединения пройдут боевое слаживание, в ходе СВО неизбежно наступит перелом", – подчеркивают аналитики.

"В связи с этим решением важно поговорить и о промышленной составляющей изменений. Предприятия ВПК находятся только в самом начале цикла роста производства. Арсеналы в значительной степени опустошены от устаревших вооружений, их придется заполнять новыми, на что уйдет как минимум несколько лет", – рассуждают они.

"По итогам СВО мы должны получить принципиально иную армию,

имеющую в своем распоряжении не только новейшую военную технику, но и закаленных в боях, инициативных, опытных, молодых командиров. Это и станет одним из главных внешнеполитических козырей России на перспективу ближайших десятилетий", – уточняют эксперты.

Россия нуждается в увеличении численности армии по ряду причин, добавляет военный эксперт Юрий Кнутов. "В настоящий момент глобальная система безопасности претерпевает колоссальные и трагичные изменения. Количество угроз неуклонно растет, а значит, страна должна обладать возможностью защитить себя от возможных агрессоров", – сказал он.

"Помимо СВО, которая, вне всяких сомнений, является важным вызовом для нашего государства, мы видим, насколько активной становится позиция блока НАТО. К альянсу присоединилась Финляндия, что значительно повышает риски на северных рубежах России. Основные игроки объединения также заявляют о масштабном процессе перевооружения", – отмечает собеседник.

"Неспокойно и на восточных рубежах. Япония постепенно скатывается в милитаризм, а в Тайваньском проливе с каждым днем усугубляется напряжение между США и КНР. Зреет конфликт, способный так или иначе затронуть и Россию. В связи с этим нам необходимо быть готовыми ко всему и на Западе, и на Востоке", – считает эксперт.

"Большая и сильная армия зачастую служит своеобразным оберегом для государства. И это не просто громкие слова.

Противник, основываясь на данных своей разведки, может хотя бы приблизительно знать, какими силами мы располагаем, но именно это и будет сдерживать его агрессию", – убежден Кнутов. "К тому же расширять штат ВС РФ планируется исключительно за счет контрактников. Несмотря на то, что ряды военных уже пополнились на более чем 400 тыс. добровольцев, армия прирастет еще большим количеством новичков. Это откроет окно больших карьерных возможностей. Ведь новоприбывшим нужны обученные профессиональные инструкторы из числа тех, кто прошел спецоперацию", – замечает он.

"Положительное воздействие ощутит на себе и военная промышленность. Сформированные в ходе расширения полки потребуют казарм и иной инфраструктуры. Запустится дополнительная волна строительства, заказы получат и смежные отрасли экономики. Все это – рабочие места. Однако здесь важно не отнять рабочие руки у гражданского сектора. Эти направления должны развиваться параллельно, не мешая друг другу. Уверен, президент и правительство проработали этот вопрос", – резюмирует Кнутов.

Евгений Поздняков