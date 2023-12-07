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Ростех

«Росэлектроника» впервые представила за рубежом системы противодействия БПЛА

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Мобильный комплекс «Защита»
Мобильный комплекс «Защита».
Источник изображения: Росэлектроника

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех впервые представил системы обнаружения и противодействия дронам на Международной оборонной выставке Egypt Defence Expo (EDEX 2023) в Каире. Оборудование, разработанное специалистами НИИ «Вектор», предназначено для защиты различных объектов большой и малой протяженности – гидро- и атомных электростанций, нефте- и газопроводов, аэропортов, морских и речных портов, а также объектов силовых ведомств.

Мобильный комплекс «Защита» обнаруживает и противодействует дронам-нарушителям в азимутальном секторе 360 градусов с возможностью отключения отдельных сегментов. Это одно из ключевых преимуществ, которое позволяет применять систему на объектах, где используются для мониторинга собственные беспилотники.

В состав комплекса входят устройства разного действия: пассивная радиолокационная система (ПАРЛС), аппаратура радиомониторинга (РМ) и устройство подавления линейки «Серп-ВС». Особенность устройств обнаружения ПАРЛС и РМ – они невидимы для других радиотехнических средств, так как работают в пассивном режиме – у них отсутствует активное радиоизлучение.

ПАРЛС может зафиксировать приближение летательных аппаратов, в том числе радиомолчащих, на расстоянии до 11,3 км. Принцип его работы заключается в обнаружении и обработке отраженных от цели цифровых сигналов от телерадиовышки.

РМ способен определять, что приближается к охраняемой территории – самолет, вертолет или квадрокоптер. Аппаратура радиомониторинга пеленгует сигналы управления БПЛА с пульта оператора и может зафиксировать его местоположение.

Система подавления «Серп-ВС5» обеспечивает подавление сигналов от спутников и пульта управления на частотах от 900 МГц до 1,5 ГГц. Также производитель предлагает вариант с расширенным диапазоном противодействия БПЛА до 430 МГц в варианте исполнения «Серп-ВС6». Ведутся работы по увеличению диапазона до 8 ГГц, что расширит возможности системы по обнаружению каналов управления.

Все системы компактны – помещаются в нескольких переносных кейсах и приводятся в рабочий режим за 30 минут. Комплекс «Защита» может также использоваться для охраны различных уличных мероприятий.

«Разработки НИИ «Вектор» в области обнаружения и противодействия БПЛА впервые представлены за рубежом. Сегодня индустрия БПЛА активно развивается, формируя новые угрозы. Имеющиеся у нас решения в области защиты от дронов позволили в кратчайшие сроки создать пассивную систему обнаружения и противодействия «Защита», которая уже успешно эксплуатируется на территории России. Выставка EDEX 2023 – это эффективная площадка для коммуникации с потенциальными иностранными заказчиками, в том числе по одной из самых актуальных тем – противодействию беспилотникам», – отметил генеральный директор НИИ «Вектор» Сергей Скорых.

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Страны
Россия
Компании
Ростех
Росэлектроника
Проекты
БПЛА
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