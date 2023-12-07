«Калашников» освоил производство мобильных пунктов управления для БЛА

Концерн «Калашников» освоил производство мобильных пунктов управления (МПУ) для государственного контракта с ООО «НПО «Ижевские беспилотные системы». МПУ из состава комплексов с беспилотными летательными аппаратами служит для корректировки стрельбы высокоточными боеприпасами. Пункт управления создан на базе шасси автомобиля КАМАЗ-4350 повышенной проходимости, предназначен для транспортирования, хранения и обслуживания возимого комплекса с БЛА. Производство было организовано в кратчайший период в соответствии с условиями договора. Вся партия МПУ сдана заказчику в установленные сроки.

Решением совета директоров АО «Концерн «Калашников» дивизион специальных машин создан на ижевской площадке концерна в 2023 году. Одна из приоритетных задач дивизиона – производство комплексов с управляемыми барражирующими боеприпасами. Комплексы предназначены для высокоточного поражения удаленных одиночных и групповых наземных объектов противника. В рамках выполнения государственных контрактов дивизион специальных машин производит наземные средства запуска управляемых боеприпасов, контрольно-проверочные машины, средства обслуживания техники специального назначения, проводит конструкторское сопровождение серийного производства зенитных управляемых ракет 9М333, а также организует работы по постановке на производство новых образцов ЗУР.