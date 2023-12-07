"Стратегический вызов". Строящиеся российские подлодки напугали НАТО

BI: Россия может расширить программу строительства АПЛ проекта "Ясень"

Россия может построить больше атомных подводных лодок проекта "Ясень", которые вызывают тревогу у командования НАТО, пишет Business Insider. По мнению западных военных, эти суда малозаметны и могут производить пуски крылатых и ударных ракет для поражения целей как в Европе, так и в Северной Америке.

Вооруженный конфликт на Украине практически не затронул военно-морской флот России

Российские подводные лодки, особенно ПЛАРК проекта "Ясень", вызывают особую обеспокоенность у НАТО

Россия может расширить программу строительства субмарин проекта "Ясень". Согласно поступающей информации, она построит еще три такие подлодки

Вооруженный конфликт на Украине практически не затронул военно-морской флот России. Москва намерена и дальше вкладывать в него большие деньги, в том числе, строить еще больше субмарин проекта "Ясень", вызывающих особую обеспокоенность у НАТО.

На строительство первой подводной лодки этого проекта "Северодвинск" ушло 20 лет, и в состав флота она была включена в 2013 году. Но с тех пор темпы строительства выросли, и в 2021 году еще две лодки были введены в строй. Четвертая субмарина должна быть передана флоту в этом месяце. Еще пять строятся или готовятся к испытаниям.

Источник из российской оборонной промышленности рассказал в середине 2022 года, что Москва хочет добавить к девяти имеющимся и строящимся подводным лодкам проекта "Ясень" еще две. Но в ноябре "близкий к российскому ВМФ" источник сообщил, что этот план был расширен, и теперь ожидается закладка трех субмарин.

Это позволит России направить на Северный и Тихоокеанский флот по три подводных лодки данного проекта. Однако, по данным источников, этот план пока официально не утвержден.

Субмарины стали относительно светлым пятном в деятельности России по модернизации вооруженных сил. У ПЛАРК (расшифровывается как подводная лодка атомная с ракетами крылатыми. – Прим. ИноСМИ.) проекта "Ясень" есть немало характеристик, вызывающих тревогу у натовского командования.

Построенные после "Северодвинска" субмарины создавались по модернизированному проекту "Ясень-М". Это современные лодки, у них усовершенствованный гидроакустический комплекс и менее шумный по сравнению с первыми моделями реактор, который также меньше по размерам. Больше всего западных военачальников беспокоит то обстоятельство, что эти лодки могут производить пуски противокорабельных крылатых ракет и ударных ракет для поражения наземных целей. Это относительно новое вооружение, и натовское командование считает, что оснащенные им русские субмарины смогут приближаться к важным целям в Европе и Северной Америке, и наносить по ним удары.

Способность лодок проекта "Ясень" "оставаться незамеченными при вхождении в зону поражения крылатыми ракетами вблизи нашей береговой линии" создаст дополнительные проблемы, когда на них установят гиперзвуковые крылатые ракеты "Циркон", сказал в начале 2022 года конгрессменам генерал Глен Ванхерк (Glen VanHerck), возглавляющий северное командование США и отвечающий за военные операции вокруг Северной Америки.

Представитель российской кораблестроительной отрасли заявил этим летом, что работа по оснащению субмарин "Ясень" ракетами "Циркон" "уже началась".

Ванхерк, заявивший, что лодки проекта "Ясень" "не уступают нашим", говорит о них с уважением и обеспокоенностью.

Офицер, отвечающий за подводные лодки в командовании кораблестроения и вооружения военно-морских сил, в 2014 году рассказал, что лодка "Северодвинск" произвела на него такое впечатление, что он поставил у себя в кабинете ее макет. В 2022 году Ине Эриксен Сёрейде (Ine Eriksen Søreide), с 2013 по 2017 год занимавшая должность министра обороны Норвегии, сказала, что на свою первую встречу с американским министром обороны Джимом Мэттисом (Jim Mattis) она принесла фотографию этой субмарины, так как "нам было важно убедить США, что это для нас один из самых серьезных стратегических вызовов".

В 2018 году представители Пентагона рассказали CBS News, что "Северодвинск" может неделями курсировать по Атлантике, оставаясь незамеченным. В этом году данную точку зрения подтвердил чиновник из британского оборонного ведомства. Выступая на мероприятии в Вашингтоне, он сказал, что силы НАТО часто теряют след находящихся в море лодок "Ясень".

Ванхерк и прочие военачальники предупреждают об усилении активности российского подводного флота вблизи берегов США. В январе адмирал Майкл Стадмен (Michael Studeman), до июля руководивший управлением военно-морской разведки, сообщил, что подводные лодки проекта "Ясень" осуществляют патрулирование в Атлантике, и что одна из них передана в состав российского Тихоокеанского флота. Это значит, что в ближайшее время данные субмарины будут создавать угрозу США "с обоих флангов".

Несмотря на технические достижения, российский подводный флот гораздо меньше советского. Натовское командование заявляет, что его подводные силы сохранят преимущества. ВМС стран альянса в последние годы активизировали подготовку по вопросам противолодочной борьбы, а военно-морские силы США демонстрируют необычайную и весьма заметную активность своего подводного флота в северной части Атлантики, делая это в тех водах, через которые вынуждены проходить русские субмарины, чтобы выйти на просторы Атлантического океана.

Сообщения государственных СМИ о расширении программы строительства лодок проекта "Ясень" появились на фоне резкого увеличения российских военных расходов, которые в 2024 году могут увеличиться почти в два раза. Это показывает, что Москва сосредоточила свои усилия на укреплении вооруженных сил, у которых уже сейчас немало мощного оружия, способного создавать реальную угрозу НАТО.

"В данный момент я не вижу в российском военно-морском флоте ничего такого, что указывало бы на значительное ослабление его боевого потенциала", – заявил в октябре командующий британскими ВМС адмирал Бен Ки (Ben Key).

"Вооруженный конфликт на Украине никак не повлиял на их атомный подводный флот, на дальнюю стратегическую авиацию и на ракетные войска стратегического назначения, – добавил адмирал. – Таким образом, они имеют все возможности реально угрожать НАТО, западным армиям".

Автор: Кристофер Вуди (Christopher Woody)