Войти
Lenta.ru

Египет представил основанную на БМП-1 машину

258
0
0
Египетская БМП Sena 200
Египетская БМП Sena 200.
Источник изображения: www.armyrecognition.com

Министерство военного производства Египта представило боевую машину пехоты (БМП) Sena 200 на выставке Egypt Defence Expo (EDEX 2023). Об этом сообщает Army Recognition.

Отмечается, что ставшая развитием советской БМП-1 машина разработана в Египте. Основным отличием Sena 200 от советской машины стала улучшенная баллистическая защита, которая соответствует четвертому уровню стандарта STANAG 4569. БМП должна обеспечивать защиту от бронебойных пуль Б-32 патрона калибра 14,5 миллиметра.

БМП получила энергопоглощающие сиденья, которые снижают нагрузки на экипаж и десант при подрыве на мине. Также противоминную стойкость улучшает дорожный просвет в 360 миллиметров. Дополнительно машину можно оснастить решетчатыми экранами из армированных арамидных волокон.

Машина массой 14 тонн оснащена двигателем мощностью 360 лошадиных сил, который обеспечивает БМП максимальную скорость до 65 километров в час. Представленная на выставке Sena 200 несет дистанционно управляемый боевой модуль Eagle 1, позволяющий устанавливать различные пулеметы.

В ноябре стало известно, что Вооруженные силы России получили партию отремонтированных БМП-2 с креплениями для оперативной установки комплектов дополнительной защиты.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Россия
Продукция
Б-32
БМП-1
БМП-2
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
26.04.2022
Клон, опоздавший на четверть века
03.12.2019
Интервью с исполнительным директором ПАО "Курганский машиностроительный завод" Петром Тюковым
13.08.2019
Ведущему КБ по разработке легкобронированной гусеничной техники – 65 лет
02.05.2019
Свои на восточном базаре
07.11.2018
Танковые армады Асада
09.04.2018
Афганский урок для России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.12 05:27
  • 155
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 07.12 03:58
  • 57216
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.12 23:22
  • 1
В США испытали систему РЭБ в ранце
  • 06.12 17:52
  • 0
Белорусский беспилотник для СВО
  • 06.12 16:51
  • 287
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 06.12 16:22
  • 2
ЗРК «Тор-М2КМ» усиливает ПВО кораблей ВМФ России
  • 06.12 14:25
  • 2
«Взрывать и заваливать тоннели бессмысленно»: чем хорош и опасен новый план ЦАХАЛ
  • 06.12 14:08
  • 0
ОДКБ: Миротворческий потенциал Организации будет только расти
  • 05.12 17:59
  • 1
В зоне СВО начали применять водный внедорожник Alligator
  • 05.12 14:36
  • 0
Появится ли РСЗО «Полонез-М» в зоне СВО?
  • 05.12 02:11
  • 57
В России заявили о превращении Черноморского флота в большую мишень
  • 05.12 01:26
  • 1
Сможет ли литвинизм взорвать Литву?
  • 04.12 16:33
  • 8
Военно-технические аспекты СВО
  • 04.12 16:23
  • 1
«Известия» показали танки ВС РФ с особой защитой на южнодонецком направлении
  • 04.12 09:09
  • 1
Названо самое эффективное оружие России в зоне проведения СВО