В России создали испытательную базу для бомбардировщика нового поколения

В России завершена ОКР по разработке испытательной базы для самолета ПАК ДА

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В России завершили научные работы по созданию стендовой базы для испытаний бомбардировщика нового поколения ПАК ДА (Перспективный авиационный комплекс дальней авиации), сообщили в "Ростехе".

"В рамках программы "Перспективный авиационный комплекс дальней авиации" специалисты провели полный цикл научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию испытательной базы и комплекса стендов", — рассказали в госкорпорации.

За это разработчики стендовой базы — коллектив одного из предприятий "Ростеха" —получили премию в области промышленного строительства и проектирования имени Тихомирова в номинации "За вклад в создание испытательной базы", прошедшей сегодня в демоцентре холдинга "Технодинамика". Участие в церемонии приняли глава Татарстана Рустам Минниханов, первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков, гендиректор "Технодинамики" Игорь Насенков и другие.

Новый бомбардировщик разрабатывает компания "Туполев". Предполагается, что его примут на вооружение до 2027 года. Самолет может заменить в Воздушно-космических силах ракетоносцы Ту-95МС.

Бомбардировщик разрабатывают с широким применением технологий снижения радиолокационной заметности ("стелс"). Как сообщал в апреле 2021 года РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, Минобороны тогда утвердило окончательный облик ПАК ДА, приоритет при его разработке отдали снижению заметности самолета и дальнобойному вооружению.