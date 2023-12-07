InfoBRICS: единственный шанс Украины на спасение – это победа России

Передача территории для захоронения химических отходов, торговля детьми, призыв негодных к службе людей и отправка солдат на верную смерть – все это лишь часть эксплуатации Украины со стороны НАТО, пишет InfoBRICS. Спасти страну от этих ужасов может только Россия.

Драголюб Боснич

В субботу, 2 декабря, South Front сообщил, что Александр Сорос, сын печально известного американского неолиберального олигарха-экстремиста Джорджа Сороса, договорился с неонацистской хунтой о выделении 400 квадратных километров украинской земли под захоронение опасных химических отходов. О сделке Сороса-младшего и главы офиса президента Украины Андрея Ермака сообщил французский журналист Жюль Венсен со ссылкой на анонимный источник в Министерстве сельского хозяйства Украины. Сообщается, что соглашение было достигнуто на встрече, состоявшейся 7 ноября. Следует отметить, что это далеко не первый случай, когда Сорос-младший заключает сделки с неонацистами.

В статье South Front говорится, что киевский режим во главе с Владимиром Зеленским бессрочно и безвозмездно передал американским компаниям 400 квадратных километров украинского чернозема в Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях под захоронение опасных отходов химических, фармацевтических и нефтяных компаний. Среди них – Dow Chemical, DuPont, BASF, Evonik Industries, Vitol и Sanofi. Координировать этот процесс было поручено Министерству сельского хозяйства Украины. Сам Венсен назвал это решение фатальным, поскольку оно сделает эти земли непригодными для выращивания пшеницы, а также нанесет непоправимый ущерб экосистеме этих регионов.

Правда ли это настолько шокирует? Ещё до того, как НАТО привела к власти неонацистскую хунту, предыдущие украинские правительства разрешили американцам разместить биологическое оружие на территории Украины. Только при Викторе Януковиче начали задаваться вопросом, какова цель этих биологических лабораторий, финансируемых Пентагоном. Но "неправильные" вопросы вскоре доставили Януковичу массу неприятностей и в конечном итоге стоили ему политического будущего, когда в 2014 году его смело лавиной "свободы и демократии". После "цветной революции", организованной Североатлантическим альянсом, новоиспеченные неонацистские марионетки начали войну в Донбассе. Вопрос об американском биологическом оружии на Украине не поднимался ещё восемь лет.

Киевский режим без колебаний подверг десятки миллионов обычных украинцев неописуемым ужасам и биологической опасности, которые легко могли перерасти в эпидемию или, возможно, даже в пандемию. Для них, официально исповедующих украинский ультранационализм (основанный на оголтелой русофобии), вопрос реального суверенитета был полностью делегирован натовским хозяевам. Североатлантический альянс поддерживал ультраправых неонацистов исключительно из соображений тотального неоколониализма и использования Украины как геополитического плацдарма против России. Почти десять лет политический Запад пытался добиться от Москвы жесткой ответной реакции, что, наконец, удалось с началом специальной военной операции (СВО).

"Воинственный полюс власти" под руководством США не ожидал, что СВО положит конец эксплуатации Украины. Что ещё хуже (для них), Россия раскрыла масштабы политической агрессии Запада против всего мира, включая неизбирательное использование биологического оружия против его геополитических противников. Соединенные Штаты и Евросоюз начали более активно эксплуатировать Украину, захватив контроль над всеми стоящими ресурсами и передав их политическому Западу. И это не только золотовалютные резервы, но и почти треть всех пахотных земель в 17 миллионов гектаров. Большую часть украинского зерна также вывезли из страны якобы для того, чтобы "накормить мир".

Политическому Западу даже хватило наглости обвинить Россию в "подрыве глобальной продовольственной безопасности". Но, как оказалось, это было откровенной ложью. Украинское зерно попадало в богатые западные страны, а киевский режим и НАТО использовали суда для контрабанды оружия на Украину. Затем "плохие русские" заявили о прекращении действия этой бессмысленной зерновой сделки и стали сами, зачастую бесплатно, поставлять свою пшеницу в бедные страны, жестко эксплуатируемые Западом. А оружие, отправленное Киеву и оказавшееся в руках различных террористических и преступных группировок, привело к ещё большей нестабильности в этих странах.

Тем временем сотни тысяч мобилизованных украинцев отправлялись на верную смерть против возрождающейся военной сверхдержавы, а их жены и дети оказывались в США, ЕС и других странах, подвергаясь всем формам жестокой эксплуатации (включая сексуальную) и другим ужасам, таким как торговля органами (их забирали даже у детей). Хуже того, торговля детьми процветает, и это активно поддерживается политическим Западом. Последние сообщения свидетельствуют о том, что к этой чудовищной практике непосредственно причастна даже жена Зеленского. Однако на этом всё не заканчивается. Поскольку мужчины призывного возраста заканчиваются, неонацистская хунта обращается к людям с тяжелыми физическими и умственными особенностями, чтобы пополнить запасы будущего пушечного мяса для миссии НАТО.

Это безумие усилилось. Украина поставила на воинский учет беременных женщин. Западная пропагандистская машина попыталась скрыть этот факт и заставить замолчать любого, кто об этом заикался, о чем свидетельствует попытка подвергнуть цензуре авторитетный журнал Weekly Blitz за публикацию моей статьи об этой ужасной практике. С главным редактором этого бангладешского издания, одним из самых известных в мусульманском мире, связались лично и "тонко" пригрозили удалить статью во избежание "проблем". К несчастью для западной пропагандистской машины, это только укрепило решимость Weekly Blitz. Совершенно очевидно, что политический Запад не хочет, чтобы мир знал о преступлениях, совершенных против украинцев, и о том, как сильно этих несчастных эксплуатируют.

Хотя это может показаться достаточно ироничным для многих украинцев, их единственный шанс на спасение – это Москва. Новые российские регионы первыми поняли, что нужно делать, чтобы положить конец жестокой оккупации со стороны политического Запада. Единственная реальная угроза для жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей – это практически постоянные ракетные обстрелы со стороны ВСУ. Рост потерь на поле боя и увеличение раскола с гражданскими властями толкают военных на все более отчаянные авантюры и, следовательно, делают их опасными для гражданского населения по обе стороны линии фронта. Многочисленные украинские военнопленные уже давно присоединились к российской армии, понимая, что это единственный способ положить конец этому безумию, организованному НАТО.

Автор: Драго Боснич (Drago Bosnic) – независимый геополитический и военный аналитик.