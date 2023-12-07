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Известия.ru

Минобороны показало кадры сопровождения самолета президента РФ истребителями Су-35С

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Министерство обороны России 6 декабря показало кадры сопровождения самолета президента РФ Владимира Путина по пути в Абу-Даби истребителями Су-35С.


Сопровождали самолет российского лидера две пары истребителей, при этом взлетали Су-35С в условиях густого тумана и дождя.

Как следует из видео, истребители отправились в полет с боекомплектом.

Самолет авиаотряда «Россия» с Путиным на борту летел в ОАЭ. Справа и слева от него всё время находились по два истребителя.

Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что для авиасопровождения борта президента России Воздушно-космических сил (ВКС) РФ были получены разрешения от стран, в воздушном пространстве которых проходил полет.

Путин 6 декабря прилетел в столицу Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби с рабочим визитом.

5 декабря Песков анонсировал официальные визиты главы государства в ОАЭ и Саудовскую Аравию. По его словам, Путин в рамках поездки в эти страны обсудит прежде всего двусторонние отношения, обменяется мнениями по международной и региональной повестке дня, включая палестино-израильский конфликт. Песков указал, что на повестке дня также будут вопросы, связанные с нефтяным рынком.

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