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РИА Новости

Путин подписал указ о присвоении генеральских званий

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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Путин присвоил звания генералов более 60 офицерам ВС и силовых ведомств

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил генеральские звания 67 офицерам ВС РФ, Росгвардии, ФПС, ФСИН и ФССП, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Таким образом, звание генерал-лейтенанта присвоено восьми военнослужащим ВС РФ, звание вице-адмирала - одному военнослужащему, звание генерал-майора - 20 военнослужащим, звание контр-адмирала - четырем военнослужащим. Также звание генерал-лейтенанта присвоено шести военнослужащим Росгвардии, звание генерал-майора - семи военнослужащим. Кроме того, звание генерал-лейтенанта полиции присвоено двум сотрудникам Росгвардии, звание генерал-майора полиции присвоено также двум сотрудникам службы.

Согласно указу, двое сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы получили звание генерал-майора внутренней службы. Также звание генерал-лейтенанта внутренней службы присвоено трем сотрудникам ФСИН, звание генерал-майора внутренней службы - четырем сотрудникам службы. Кроме того, звание генерал-лейтенанта внутренней службы получили двое сотрудников ФССП, а звание генерал-майора внутренней службы - шесть сотрудников службы.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Росгвардия
Персоны
Путин Владимир
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