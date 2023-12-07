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ЦАМТО

Новейшие цифровые радиостанции поступили на вооружение ЦВО в ноябре 2023 года

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Радиостанция Р-416ГМ
Радиостанция Р-416ГМ.
Источник изображения: вооружение.рф

ЦАМТО, 6 декабря. Шесть комплектов новейших цифровых радиостанций Р-416ГМ и Р-416ГМ2, предназначенных для управления войсками, поступили на вооружение Центрального военного округа (ЦВО) в ноябре 2023 года.

Передвижная радиорелейная станция Р-416ГМ предназначена для организации полевой опорной транспортной сети и позволяет повысить эффективность работы подразделений радиорелейной связи в полевых условиях. Новую технику осваивают специалисты войск связи общевойсковых объединений ЦВО, дислоцированных на Урале в Поволжье и Сибири.

Кроме того, на вооружение соединений связи ЦВО в прошлом месяце поступило более 10 ед. цифровых радиорелейных станций Р-419Л1М и Р-419Л.

Всего в ноябре 2023 года по гособоронзаказу на вооружение войск ЦВО поступило более 700 ед. военной и специальной техники, сообщает пресс-служба округа.

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Компании
Минoбороны РФ
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