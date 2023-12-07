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В России разработают криогенную силовую установку

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МС-21
МС-21.
Источник изображения: Александр Уткин

Российские специалисты разработают криогенную гибридную силовую установку для самолетов. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, передает ТАСС.

«В течение ближайших лет планируется разработать и испытать демонстратор криогенной гибридной электрической силовой установки с использованием жидкого водорода», — сказал он, выступая с лекцией в рамках проекта «Знание».

Мишустин отметил, что низкая температура позволит почти в десять раз повысить мощность электрических компонентов вспомогательной силовой установки при сохранении массогабаритных характеристик.

Вспомогательная силовая установка в самолетах обычно представлена относительно небольшим газотурбинным двигателем, который используют для выработки электричества, создания давления в гидравлической системе и кондиционирования воздуха при нахождении самолета на земле.

В декабре 2022 года стало известно, что Объединенная двигателестроительная корпорация госкорпорации «Ростех» изготовила демонстратор гибридной силовой установки мощностью 100 киловатт, которая может использоваться в беспилотниках и легких вертолетах.

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