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Интерфакс-АВН

МИД России заявил о рисках столкновения РФ и НАТО в случае поставок F-16 Киеву

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Министерство иностранных дел РФ
Министерство иностранных дел РФ.
Источник изображения: Министерство иностранных дел РФФото с сайта МИД РФ

Москва. 6 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Поставки истребителей F-16 Киеву повышают риски прямого военного столкновения России и стран НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"С учетом того, что значительная часть аэродромной инфраструктуры Украины разрушена, не исключено, что базироваться эти американские истребители будут за пределами страны - в Польше, Словакии, Румынии", - сказала Захарова на брифинге в среду.

Она заявила, что "Североатлантический альянс все глубже увязает в украинском конфликте".

"На самом деле, как мы понимаем, ведет гибридную войну против нашей страны под лозунгом спасения Украины. При этом еще договорились до того, что их основная цель - предотвратить конфронтацию с Россией. Смешно", - сказала официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, "в реальности риски прямого военного столкновения между Россией и НАТО только возрастают".

"Для российских Вооруженных сил истребители, участвующие в конфликте на стороне ВСУ, откуда бы они ни вылетали, будут законной целью для уничтожения", - заявила Захарова.

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Страны
Польша
Россия
Румыния
Словакия
США
Украина
Продукция
F-16
Проекты
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