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ТАСС

Военную службу по призыву можно будет проходить в органах ФСБ

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Источник изображения: Виталий Невар/ ТАСС

По действующим нормам, военную службу по призыву граждане проходят в Вооруженных силах РФ, органах государственной охраны и других войсках

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал поправки, которые позволяют проходить военную службу по призыву в органах Федеральной службы безопасности (ФСБ). Соответствующие поправки были внесены ко II чтению законопроекта о праве Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования, документ размещен в думской электронной базе.

Изменения предлагается прописать в законе "О воинской обязанности и военной службе". По действующим нормам, военную службу по призыву граждане проходят в Вооруженных силах РФ, органах государственной охраны и других войсках. Поправки дополняют норму закона, позволяя проходить военную службу по призыву, в том числе в органах Федеральной службы безопасности. Корреспондирующие поправки вносятся также в закон "О Федеральной службе безопасности". 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Росгвардия
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