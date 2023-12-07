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В США оценили применение российских Су-35С в ходе СВО

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Многофункциональный истребитель поколения 4++ Су-35С
Многофункциональный истребитель поколения 4++ Су-35С.
Источник изображения: © Фото : Объединенная авиастроительная корпорация/Ростех

Российский истребитель поколения 4++ Су-35С, который применяют в ходе специальной военной операции (СВО), превосходит все самолеты Киева. Возможности российского истребителя оценил обозреватель Харрисон Касс в публикации американского издания The National Interest (TNI).

«Превосходство Су-35С по сравнению с украинскими самолетами является одной из причин, по которой украинцы подталкивают своих западных союзников к приобретению западных истребителей, таких как F-16», — пишет автор.

Он отметил, что Су-35С одержали минимум семь воздушных побед над украинскими истребителями, а также одну — над вертолетом Ми-14.

Су-35С получил радиолокационную станцию Н035 «Ирбис» с дальностью обнаружения воздушных целей до 400 километров. Станция позволяет одновременно отслеживать до 30 воздушных целей и обстреливать восемь целей.

Касс добавил, что сейчас Россия не является основным конкурентом США в аэрокосмической отрасли, но парк российских истребителей может «заставить Америку задуматься».

Ранее в декабре бывший высокопоставленный украинский чиновник рассказал The Washington Post, что украинские МиГ-29 не могут догнать и первыми обнаружить Су-35С.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
Ми-14
Су-35С
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