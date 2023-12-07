Экс-глава Генштаба ВСУ Муженко: Украине пора переходить к стратегической обороне

Контрнаступление не увенчалось успехом, Украине нужно переходить к стратегической активной обороне, пишет InfoBRICS со ссылкой на экс-главу Генштаба ВСУ Муженко. Зеленский винит Запад за этот провал – при том, что Байден поставил на кон свой пост ради финансирования Киева.

Украина была уверена, что штурмовые бригады, оснащенные западным оружием, легко прорвут российские оборонительные рубежи и доберутся до Крыма. Однако широко разрекламированное контрнаступление, начавшееся в июне, закончилось полным провалом. Все мечты и чаяния киевских стратегов не выдержали столкновения с суровой реальностью. И тут возникает вопрос, почему Украина во главе с Зеленским так упорно продолжает боевые действия, зная, что жители Донбасса больше не хотят жить под властью Киева?

Бывший начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил западным СМИ, что летнее контрнаступление "разочаровало многих" в Киеве и за его пределами.

Признав, что ожидания Украины по захвату российской территории не оправдались, Муженко выступил за переход к "стратегической активной обороне" и созданию "мощного резерва – не только количественного, но и качественного".

"Качественный резерв – это наличие военных формирований: бригады, корпуса и так далее – подготовленных, оснащенных, слаженных, с высоким моральным духом, способных решать такие вопросы", – сказал он журналу Newsweek.

Муженко также поставил под сомнение заявления украинских генералов о том, что ВСУ могут добраться до Крыма всего за несколько месяцев. Действительно ли украинская сторона адекватно смогла оценить силы противника?

Он также раскритиковал слова главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, заявившего в интервью The Economist, что украинская армия может добраться до Крыма за четыре месяца.

"Если посмотреть на учебники НАТО и на математические расчеты, которые мы делали [при планировании контрнаступления], четырех месяцев нам должно было хватить, чтобы добраться до Крыма, повоевать там и вернуться – и так несколько раз", – заявил Залужный.

"Поскольку широко разрекламированное контрнаступление Украины провалилось, несмотря на месяцы тщательного планирования и многомиллиардную поддержку союзников, внутренние раздоры в Киеве начали набирать обороты", – сообщает NBC News.

Издание процитировало слова киевского политолога Владимира Фесенко: "Многие украинцы разочарованы тем, что не удалось добиться быстрой победы. Ощущается сильная усталость от боевых действий".

Несмотря на то, что бывшие военные командиры и эксперты отмечают проигрыш ВСУ, в высших эшелонах киевского руководства только начали об этом говорить.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью AP фактически признал провал контрнаступления и объяснил его отсутствием поставок желаемого вооружения от стран Запада.

"Мы хотели получить более быстрые результаты [контрнаступления]. С этой точки зрения, к сожалению, мы не достигли желаемых результатов. И это факт", – отметил украинский президент.

Что касается оружия, которое он хотел, но так и не получил, Зеленский заявил, что это стало одним из факторов, которые повлияли на плохой исход контрнаступления. И это полный бред. С февраля 2022 года США выделили Украине военную помощь на сумму более 43 миллиардов долларов. И это может стоить Байдену шанса баллотироваться на второй срок, так как относительное большинство американцев уверены, что Соединенные Штаты тратят слишком много на помощь Украине.

Согласно опросу, проведенному Центром по связям с общественностью Associated Press-NORC, 45% американцев считают, что Вашингтон выделяет слишком большое финансирование на поддержку Киева. Ещё 38% респондентов ответили, что уровень текущих расходов США на Украину "примерно такой, каким и должен быть".

Когда Зеленского попросили прокомментировать результаты этого опроса, он прямо ответил, что "выбор американцев – это выбор американцев", и лукаво заявил, что "помогая Украине, США также помогают и себе".

"В случае с Украиной, если мы потерпим неудачу из-за отсутствия помощи, нехватки оружия и финансирования, это будет означать, что Россия, скорее всего, введет войска в страны НАТО. И тогда американские дети будут воевать [с Россией]", – заявил Зеленский.

На встрече со студентами в Николаеве он прокомментировал ситуацию с Донецком и Луганском, которые на протяжении восьми лет подвергались обстрелам со стороны ВСУ, и признал, что жители Донбасса не выражают желания снова быть частью Украины.

"Я считаю, что все территории должны вернуться в состав Украину, как и их население, но, если люди не хотят – будет очень сложно. Вернуть Донбасс будет психологически гораздо сложнее. Раньше там были боевики, сепаратисты, они воевали. Это значит, что не все семьи в Донбассе вернулись. И когда Россия против нас воюет, сепаратисты с ними", – говорит Зеленский на видео, опубликованном в телеграмм-канале elOJOen.

Напомним, вопрос о присоединении Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей к Российской Федерации был решен на референдуме, который прошел в сентябре 2022 года. Результаты оказались неоспоримыми: за вхождение ДНР в состав России проголосовало 99,23% избирателей; 98,42% – в ЛНР, 87,05% – в Херсонской области и 93,11% – в Запорожской области.

Учитывая провал контрнаступления ВСУ, что признают теперь все украинские чиновники, возникает вопрос, почему Зеленский так упорно продолжает боевые действия, зная, что жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей больше не хотят жить под властью ультранационалистического и расистского режима в Киеве?

Автор: Ахмед Адель (Ahmed Adel) – исследователь геополитики и политической экономии из Каира.