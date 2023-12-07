Су-35: почему НАТО боится этого российского истребителя

TNI: на Западе признали превосходство Су-35 в воздушном бою

Превосходство Су-35 над украинскими самолетами — одна из причин, по которым Киев просит у союзников F-16, пишет TNI. Однако в НАТО понимают, что сверхманевренность и технические характеристики российского истребителя дают ему преимущества в воздушном бою даже против западных машин.

Знакомьтесь, Су-35. Конфликт на Украине всколыхнул новую волну интереса к российским военным технологиям. Хотя Россия больше не представляет такой угрозы интересам США, как некогда Советский Союз, ее военные технологии вызывают у западных наблюдателей определенное уважение. И одна область, в которой Советы, а теперь и русские, всегда имели превосходство, — это аэрокосмические разработки. Не случайно Советский Союз опередил Америку почти на всех важных этапах космической гонки (за исключением высадки на Луну). Советский успех был вполне заслуженным и стал возможным благодаря мощной и развитой аэрокосмической промышленности.

Но времена изменились. Американцы уверенно опередили русских в аэрокосмической отрасли как по качеству продукции, так и по ее количеству. И Россия перестала быть основным конкурентом Америки в аэрокосмической сфере — сегодня эта честь принадлежит Китаю, который вынашивает ревизионистские планы в отношении Индо-Тихоокеанского региона и уже принял на вооружение более двухсот истребителей самолетов пятого поколения Chengdu J-20. Но у России все еще есть боеспособный парк истребителей, которого хватит с головой, чтобы Америка призадумалась.

И костяк ее истребительного парка составляют как раз Су-35.

Су-35: производная от знакомого планера

Су-35 — модификация Су-27. Су-27 дебютировал в 1977 году, когда Советы и американцы вели гонку вооружений и примерно соответствовали друг другу по уровню развития аэрокосмических технологий. Судя по всему, Су-27 стал прямым ответом на недавно представленные в США крупные истребители четвертого поколения – F-14 и F-15. И F-14, и F-15 оба были двухмоторными и высокоманевренными, имели сложную авионику и могли перевозить тяжелые боеприпасы на большие расстояния. Изначальный вариант Су-27, как и F-15, разрабатывался для завоевания превосходства в воздухе — уже потом появились более поздние варианты для выполнения задач более широкого профиля.

Су-27 поступил на вооружение в 1985 году и использовался для двух основных целей: во-первых, дальняя противовоздушная оборона от американских бомбардировщиков, таких как новейший на тот момент B-1B и выпущенный уже несколько десятилетий назад B-52, а во-вторых, дальнее сопровождение советских бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160.

Впоследствии Су-27 породит целое семейство потомков. Су-30 — двухместный многоцелевой истребитель на базе Су-27. Су-33 — палубная модификация. В истребителе-бомбардировщике Су-34, еще одной модификации Су-27, летчик и штурман размещаются рядом, а не друг за другом. Кроме того, разработан вариант Су-27 с вектором тяги — Су-37. Ну и конечно Су-27 породил Су-35.

Современный истребитель

На Су-35 установлена РЛС с пассивной антенной решеткой Н035 “Ирбис-Э”. Н035 представляет собой улучшенную версию радара Н011M и обнаруживает воздушные цели на расстоянии до 400 км. Н035 может одновременно сопровождать на проходе до тридцати воздушных целей и одновременно поражать восемь воздушных целей. Н035 также предоставляет пилоту изображения земли с высоким разрешением в режиме синтезированной апертуры (этот режим создает двухмерные изображения или трехмерные модели объектов — например, горного хребта внизу).

В дополнение к Н035 Су-35 оснащен оптико-локационной станцией ОЛС-35, расположенной в носовой части кабины и обеспечивающей инфракрасный поиск и сопровождение. Для обороны Су-35 используется комплекс радиоэлектронного противодействия Л175М “Хибины-М”. Для снижения радиолокационной сигнатуры Су-35 на воздухозаборниках двигателя и на передних ступенях компрессора двигателя установлены радиопоглощающие материалы. В результате эффективная поверхность рассеяния уменьшилось вдвое. Однако Су-35 все-таки не невидимка в полном смысле этого слова, в отличие от F-22 или F-35.

Су-35 оснащен двумя турбовентиляторными двигателями “Сатурн АЛ-41Ф1С”. Как и у F-22 и F-35, двигатели Су-35 оснащены управлением вектором тяги, обеспечивая сверхманевренность. Как поясняет главный летчик-испытатель “Сухого” Сергей Богдан, “классический воздушный бой начинается на высокой скорости, но если вы пропустили момент, когда первым могли пустить ракету, бой переходит на близкие дистанции, и нужна высокая маневренность, чтобы избежать поражения истребителем противника, и эта фаза боя может быть более длительной. Выполнив маневр, самолет будет лететь на меньшей скорости, но оба противоборствующих истребителя должны как можно быстрее занять позицию для стрельбы. Сверхманевренность позволяет это сделать в течение трех секунд и вновь ударить по противнику”.

Сверхманевренность Су-35 позволяет выполнять маневры на закритических углах атаки, и это разительно отличается от западной философии маневрирования в воздушном бою, где упор делается на сохранении кинетической энергии самолета.

Су-35 в небе над Украиной

Су-35 были развернуты в небе над Украиной в рамках российской спецоперации. Превосходство Су-35 над украинскими самолетами — одна из причин, почему украинцы просят у союзников западные истребители вроде того же F-16.

Харрисон Касс (Harrison Kass), специалист по вопросам обороны и национальной безопасности, автор более 1 000 статей. Адвокат, пилот, гитарист и в прошлом хоккеист-профессионал, Харрисон поступил на службу в ВВС США летчиком-курсантом, но был уволен по состоянию здоровья. Имеет степень бакалавра колледжа Лейк-Форест, степень магистра Нью-Йоркского университета и степень доктора права Орегонского университета.