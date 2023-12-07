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В российских вертолетах использовали подделки. Они могли привести к отключению двигателя в летящей машине

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Сборка вертолётов Ми-8/17 и "Ансат" на Казанском вертолетном заводе (КВЗ) холдинга "Вертолёты России"
Сборка вертолётов Ми-8/17 и "Ансат" на Казанском вертолетном заводе (КВЗ) холдинга "Вертолёты России".
Источник изображения: president.tatarstan.ru

На Казанском вертолетном заводе (КВЗ), входящем в компанию «Вертолеты России», вскрылись факты использования поддельной резины при производстве гражданских вертолетов Ми-8МТВ-1 и «Ансат». Такая резина могла развалиться при эксплуатации и по цепочке привести к отключению двигателей в летящей машине. Выявленные факты подделок подтвердили в госкорпорации «Ростех».

Месяцем ранее Росавиация выпустила две директивы летной годности, в которых распорядилась приостановить эксплуатацию 37 вертолетов, выпущенных на КВЗ в прошлом году. Поддельную резину нашли в этих машинах. Это 27 вертолетов Ми-8МТВ-1 и десять машин «Ансат-СК» в модификации для санитарной авиации. Большую их часть использовала Национальная служба санитарной авиации, другие — Авиалесоохрана и авиакомпании (в основном на Севере и Дальнем Востоке).

При этом отмечается, что на 80 процентах вертолетов поддельную резину уже заменили на новую, а также на земле проверили работу двигателей. Эти машины уже вернулись к полетам.

Подделки использовали в прокладках, которые могли засорить двигатель

Контрафактный материал в этих вертолетах применялся для прокладок, которые уплотняют стыки и не должны допустить протечек топлива. Подделка могла быстро развалиться, засорить топливную систему вертолета, из-за чего могло наступить топливное голодание двигателей и, как следствие, их отключение в полете, объяснил изданию неназванный авиаинженер.


Казанский вертолетный завод (КВЗ).
Источник: Максим Богодвид / РИА Новости

После замены прокладок топливные системы промыли, а также совершили контрольные облеты, заверили в Росавиации.

На резину оформили поддельные документы о качестве

Поставщик подделки не раскрывается. Отмечается, что на КВЗ контрафакт попал в августе 2022 года по результатам закупки по госконтракту.

2,3

миллиона рублей

заплатил Казанский вертолетный завод за поставку 4 тысяч тонн поддельных резиновых пластин

Источник предположил, что резина была изготовлена давно, у нее истек срок годности (около пяти лет), однако вместо утилизации на нее оформили другой паспорт качества и выдали за новую. При этом у материала за эти годы действительно ухудшаются свойства — резина становится менее эластичной и ломкой.


Казанский вертолетный завод (КВЗ).
Источник: Максим Богодвид / РИА Новости

В «Ростехе» подтвердили, что действительно выявили факт подделки документов после внутренней проверки. Сама резина убрана как брак, на готовых вертолетах подделку также заменили.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве

«Ростех» передал материалы проверки и заявление предприятия в правоохранительные органы. По результатам их рассмотрения было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (часть 2 статьи 159 УК РФ), сообщил источник, знакомый с ходом расследования. Оно находится на стадии судебного разбирательства.

В «Ростехе» также заверили, что завод не допустит подобных ситуаций в будущем. При этом отмечается, что ранее на КВЗ уже выявляли факты использования поддельной резины. Как раз в августе прошлого года Росавиация издавала другую директиву летной годности, где говорилось про засорение топливных фильтров двигателей на одном вертолете «Ансат-СК» из-за разрушившегося материала. Это произошло при приемо-сдаточных испытаниях. В связи с этим была приостановлена эксплуатация двух вертолетов.

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Страны
Россия
Продукция
Ансат
Ми-8
Ми-8МТ
Компании
Вертолеты России
КВЗ
Ростех
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