Войти
ТАСС

Генерал Бельгии в отставке: военным страны придется бросать камни из-за нехватки снарядов

261
0
0
Украинские военнослужащие в польской самоходной гаубице калибра 155 мм. Архивная фотография
Украинские военнослужащие в польской самоходной гаубице калибра 155 мм. Архивная фотография.
Источник изображения: © AFP 2022 / ANATOLII STEPANOV

Марк Тис отметил, что если Киев не получит дальнейшей поддержки от Европы и США, то "окажется в очень скверном положении"

БРЮССЕЛЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Военные Бельгии в случае начала войны будут вынуждены метать в противника камни, поскольку запасов боеприпасов у королевства недостаточно. Такое мнение высказал бывший заместитель начштаба обороны Бельгии, генерал в отставке Марк Тис.

"Если здесь разразится война, уже через несколько часов мы будем вынуждены бросать камни из-за нехватки боеприпасов", - сказал военный в интервью телеканалу VRT.

Тис пояснил, что, когда он занимал высокую должность в Минобороны, в его распоряжении было €15 млн в год на закупку боеприпасов. "Теперь требуемая сумма увеличилась до €150 млн. Если мы хотим иметь возможность воевать в течение 30-60 дней, нам нужно €5-7 млрд", - указал генерал в отставке.

Он также затронул вопрос о ситуации на Украине, пояснив, что если Киев не получит дальнейшей поддержки от Европы и США, то "окажется в очень скверном положении". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
США
Украина
Похожие новости
13.07.2023
У Польши выбили почву из-под ног. Она не ожидала такого приема от США
02.06.2023
Польша увидела в конфликте на Украине выгоду для бюджета страны
24.05.2023
СМИ сообщили, что США задумывались о применении F-16 на Украине до саммита G7
08.05.2023
Глава Минобороны Украины попросил Германию присоединиться к "морской коалиции"
10.04.2023
В Европе готовятся к маневрам «летающей армады» НАТО и не только
03.03.2023
Успехи России в Африке заставили Францию нервничать
02.02.2023
Запад отказался предоставить Украине истребители. Они нужны им самим
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.12 05:27
  • 155
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 07.12 03:58
  • 57216
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.12 23:22
  • 1
В США испытали систему РЭБ в ранце
  • 06.12 17:52
  • 0
Белорусский беспилотник для СВО
  • 06.12 16:51
  • 287
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 06.12 16:22
  • 2
ЗРК «Тор-М2КМ» усиливает ПВО кораблей ВМФ России
  • 06.12 14:25
  • 2
«Взрывать и заваливать тоннели бессмысленно»: чем хорош и опасен новый план ЦАХАЛ
  • 06.12 14:08
  • 0
ОДКБ: Миротворческий потенциал Организации будет только расти
  • 05.12 17:59
  • 1
В зоне СВО начали применять водный внедорожник Alligator
  • 05.12 14:36
  • 0
Появится ли РСЗО «Полонез-М» в зоне СВО?
  • 05.12 02:11
  • 57
В России заявили о превращении Черноморского флота в большую мишень
  • 05.12 01:26
  • 1
Сможет ли литвинизм взорвать Литву?
  • 04.12 16:33
  • 8
Военно-технические аспекты СВО
  • 04.12 16:23
  • 1
«Известия» показали танки ВС РФ с особой защитой на южнодонецком направлении
  • 04.12 09:09
  • 1
Названо самое эффективное оружие России в зоне проведения СВО